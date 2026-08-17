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Сбербанк рассказал о среднем возрасте дальневосточных туристов

Сбербанк рассказал о среднем возрасте дальневосточных туристов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Сбербанк рассказал о среднем возрасте дальневосточных туристов

Средний возраст туриста, путешествующего на Дальний Восток, - 43 года, больше половины таких туристов (57%) составляют мужчины, рассказали РИА Новости в... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T20:28+0300

2026-08-17T20:28+0300

2026-08-17T20:28+0300

бизнес

туризм

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владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Средний возраст туриста, путешествующего на Дальний Восток, - 43 года, больше половины таких туристов (57%) составляют мужчины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка с ссылкой на экспертов "Сбер2B аналитики" в преддверии Восточного экономического форума. "Средний возраст туриста - 43 года. Больше четверти путешественников (28,7%) составляет молодежь 18-34 лет. Еще 16,6% туристов - люди старше 55 лет. Доля мужчин среди туристов в ДФО - самая высокая среди всех федеральных округов России. В первом полугодии она составила 56,9%, что на 8,8 процентного пункта выше среднего значения по России", - рассказали в Сбербанке. Там описали и портрет дальневосточного туриста по уровню дохода. Так, 22,2% из них ежемесячно зарабатывают от 140 до 230 тысяч рублей, 18,6% - от 70 до 100 тысяч, 15% - от 100 до 140 тысяч, 14% - более 230 тысяч рублей. Доход от 50 до 70 тысяч рублей есть у 10,3% таких путешественников, от 30 до 50 тысяч - у 12,8%. Меньше 30 тысяч рублей в месяц получают 7,1% любителей дальневосточных поездок. Сообщается, что в первом полугодии 2026 года россияне совершили 1,8 миллиона поездок в регионы Дальневосточного федерального округа и потратили в них 30,5 миллиарда рублей. Чаще всего покупки оплачивались безналично (64,2% всех платежей). Доля наличных расчетов составила 20,8%, переводов - 15%. В поездках по ДФО доля снятия наличных и переводов на 3,9 процентного пункта выше, чем в среднем по стране, также отмечается в исследовании. Объем снятия наличных дальневосточными туристами вырос на 22,4% к первому полугодию 2025 года. Доля наличных в структуре оборота туристов увеличилась на 4 процентных пункта. Средние дневные траты таких путешественников без учета заранее оплаченных билетов и жилья составили 3335 рублей. Самые высокие средние дневные траты зафиксированы в Приморском крае (5015 рублей), Сахалинской области (4474 рубля) и Камчатском крае (4394 рубля), отметили аналитики. Также сообщается, что 38,2% всех поездок пришлось на Приморский и Хабаровский края: 21% и 17,2% соответственно. "В остальных регионах поездки распределились следующим образом: Республика Бурятия (15,8%), Амурская область (14,6%), Забайкальский край (13,8%), Республика Саха (Якутия) (5,8%), Еврейская автономная область (5,5%), Сахалинская область (3,6%), Камчатский край (1,5%), Магаданская область (1,1%), Чукотский АО (0,1%). По сравнению с первым полугодием 2025 года распределение поездок по регионам не изменилось", - подытожили в Сбербанке. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

камчатский край

дальний восток

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бизнес, туризм, камчатский край, дальний восток, приморский край, владимир путин, сбербанк, вэф, росконгресс