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Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу
Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу - 17.08.2026, ПРАЙМ
Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу
Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, девочки - 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:46+0300
2026-08-17T08:46+0300
общество
россия
акра
росстат
дети
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, девочки - 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика – 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тысяч рублей", - сообщила она. При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков - 13 тысяч рублей, а для девочки – 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей, уточнила Траутман. Эксперт включил в набор школьных принадлежностей для мальчика: куртку, пару брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. Траутман добавила, что дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии - в среднем 12,3 тысячи для мальчика и 14,9 тысячи рублей для девочки. Также в тройку регионов с самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области.
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общество , россия, акра, росстат, дети
Общество , РОССИЯ, АКРА, Росстат, дети
08:46 17.08.2026
 
Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу

АКРА: сборы мальчика к школе в этом году обойдутся в 17 тысяч рублей, девочки — 19 тысяч

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтеллажи с учебной литературой
Стеллажи с учебной литературой - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, девочки - 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика – 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тысяч рублей", - сообщила она.
При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков - 13 тысяч рублей, а для девочки – 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей, уточнила Траутман.
Эксперт включил в набор школьных принадлежностей для мальчика: куртку, пару брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой.
Траутман добавила, что дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии - в среднем 12,3 тысячи для мальчика и 14,9 тысячи рублей для девочки. Также в тройку регионов с самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области.
 
ОбществоРОССИЯАКРАРосстатдети
 
 
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