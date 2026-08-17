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Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу

Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу - 17.08.2026, ПРАЙМ

Подсчитаны расходы на сборы ребенка в школу

Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, девочки - 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:46+0300

2026-08-17T08:46+0300

2026-08-17T08:46+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей, девочки - 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В июне 2026 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика – 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тысяч рублей", - сообщила она. При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков - 13 тысяч рублей, а для девочки – 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей, уточнила Траутман. Эксперт включил в набор школьных принадлежностей для мальчика: куртку, пару брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. Траутман добавила, что дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии - в среднем 12,3 тысячи для мальчика и 14,9 тысячи рублей для девочки. Также в тройку регионов с самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области.

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общество , россия, акра, росстат, дети