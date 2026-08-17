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Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе
Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе - 17.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе
Сэкономить на подготовке ребенка к школе можно, если к 1 сентября собрать минимальный набор канцелярии, а основную часть необходимых принадлежностей купить уже... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:05+0300
2026-08-17T10:05+0300
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россия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сэкономить на подготовке ребенка к школе можно, если к 1 сентября собрать минимальный набор канцелярии, а основную часть необходимых принадлежностей купить уже после начала учебного года во время сезонных скидок, рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. "Следует применить тактику "пустого пенала" к 1 сентябрю, в котором будет минимум содержимого (пару ручек, карандаш, ластик) и несколько тетрадей. При приобретении товаров следует придерживаться стратегии сентябрьского кэшбека, предполагающей приобретение большей части необходимых товаров 2-5 сентября, когда начинаются скидки. Именно в это время цены падают на 20-50% в зависимости от категории товара и бренда", - сказала Борисова "Ленте.ру". Эксперт также рекомендовала обращать внимание на скидки за покупку школьных наборов и использовать кешбэк банков и сервисов, который может составлять 5-15%. При первом онлайн-заказе, по ее словам, можно воспользоваться промокодом для дополнительной скидки. Другим способом экономии является "совместная" закупка, когда у одного поставщика можно приобрести канцелярию, специализированные тетради и учебники, отметила Борисова.
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бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
10:05 17.08.2026
 
Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе

Эксперт Борисова: к 1 сентября можно купить минимальный набор канцелярии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сэкономить на подготовке ребенка к школе можно, если к 1 сентября собрать минимальный набор канцелярии, а основную часть необходимых принадлежностей купить уже после начала учебного года во время сезонных скидок, рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.
"Следует применить тактику "пустого пенала" к 1 сентябрю, в котором будет минимум содержимого (пару ручек, карандаш, ластик) и несколько тетрадей. При приобретении товаров следует придерживаться стратегии сентябрьского кэшбека, предполагающей приобретение большей части необходимых товаров 2-5 сентября, когда начинаются скидки. Именно в это время цены падают на 20-50% в зависимости от категории товара и бренда", - сказала Борисова "Ленте.ру".
Эксперт также рекомендовала обращать внимание на скидки за покупку школьных наборов и использовать кешбэк банков и сервисов, который может составлять 5-15%. При первом онлайн-заказе, по ее словам, можно воспользоваться промокодом для дополнительной скидки.
Другим способом экономии является "совместная" закупка, когда у одного поставщика можно приобрести канцелярию, специализированные тетради и учебники, отметила Борисова.
Стеллажи с учебной литературой - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
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