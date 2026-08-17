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"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске
"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске
"Сибур" реализует проект по созданию производства стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика, сообщила компания. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:52+0300
2026-08-17T19:52+0300
2026-08-17T19:52+0300
промышленность
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сибур
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сибур" реализует проект по созданию производства стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика, сообщила компания.
"С опережением графика реализуется проект стирольный цепочки. Он выведет на рынок 400 тысяч тонн стирола и 250 тысяч тонн полистирола в год, что позволит достичь самообеспеченности российского рынка по полистиролу и АБС-пластикам – востребованным материалам для строительства, медицины, АПК, производства бытовой техники и упаковки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Нижнекамске также продолжается строительство нового производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тысяч тонн в год. Компания планирует завершить монтаж основного оборудования в рамках этого проекта в третьем квартале 2026 года.
"Несмотря на сложные макроэкономические условия, в том числе остающуюся высокой стоимость заимствований, "Сибур" продолжает реализацию всех ключевых инвестиционных проектов - большая часть которых уже находится в финальной или продвинутой стадии", - подчеркивает компания.
Часть установок полиэтилена на Амурском газохимическом комплексе достигли механической готовности, ведутся пусконаладочные работы. "Сибур" уже провел моделирование запуска нового комплекса на базе Центра пилотирования технологий.
"Запсибнефтехим" в Тобольске завершил установку основного оборудования и подготовил базовую инфраструктуру для следующего этапа реализации проекта по увеличению производства полипропилена на 570 тысяч тонн ежегодно. Часть технологических установок уже переведена в режим пусконаладки, отмечает "Сибур".
Кроме того, компания инвестирует в разработку собственных технологий и исследования. На площадке строительства научно-исследовательского комплекса "Сибур Инновации" в Казани уже прошли пусконаладку четыре стенда прототипирования.
Такое оборудование позволит ученым получать данные, необходимые для переноса новых химических технологий из лаборатории на пилотные, а затем промышленные установки. Это ускорит разработку технических решений в 1,2-1,5 раза, сократит время создания математических моделей вдвое и повысит их точность до 90%, объясняет "Сибур".
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промышленность, бизнес, казань, сибур
Промышленность, Бизнес, КАЗАНЬ, Сибур
"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске
"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сибур" реализует проект по созданию производства стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика, сообщила компания.
"С опережением графика реализуется проект стирольный цепочки. Он выведет на рынок 400 тысяч тонн стирола и 250 тысяч тонн полистирола в год, что позволит достичь самообеспеченности российского рынка по полистиролу и АБС-пластикам – востребованным материалам для строительства, медицины, АПК, производства бытовой техники и упаковки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Нижнекамске также продолжается строительство нового производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тысяч тонн в год. Компания планирует завершить монтаж основного оборудования в рамках этого проекта в третьем квартале 2026 года.
"Несмотря на сложные макроэкономические условия, в том числе остающуюся высокой стоимость заимствований, "Сибур" продолжает реализацию всех ключевых инвестиционных проектов - большая часть которых уже находится в финальной или продвинутой стадии", - подчеркивает компания.
Часть установок полиэтилена на Амурском газохимическом комплексе достигли механической готовности, ведутся пусконаладочные работы. "Сибур" уже провел моделирование запуска нового комплекса на базе Центра пилотирования технологий.
"Запсибнефтехим" в Тобольске завершил установку основного оборудования и подготовил базовую инфраструктуру для следующего этапа реализации проекта по увеличению производства полипропилена на 570 тысяч тонн ежегодно. Часть технологических установок уже переведена в режим пусконаладки, отмечает "Сибур".
Кроме того, компания инвестирует в разработку собственных технологий и исследования. На площадке строительства научно-исследовательского комплекса "Сибур Инновации" в Казани уже прошли пусконаладку четыре стенда прототипирования.
Такое оборудование позволит ученым получать данные, необходимые для переноса новых химических технологий из лаборатории на пилотные, а затем промышленные установки. Это ускорит разработку технических решений в 1,2-1,5 раза, сократит время создания математических моделей вдвое и повысит их точность до 90%, объясняет "Сибур".