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"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске

"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске - 17.08.2026, ПРАЙМ

"Сибур" создает производство стирола и полистирола в Нижнекамске

"Сибур" реализует проект по созданию производства стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика, сообщила компания. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:52+0300

2026-08-17T19:52+0300

2026-08-17T19:52+0300

промышленность

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сибур

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Сибур" реализует проект по созданию производства стирола и полистирола в Нижнекамске с опережением графика, сообщила компания. "С опережением графика реализуется проект стирольный цепочки. Он выведет на рынок 400 тысяч тонн стирола и 250 тысяч тонн полистирола в год, что позволит достичь самообеспеченности российского рынка по полистиролу и АБС-пластикам – востребованным материалам для строительства, медицины, АПК, производства бытовой техники и упаковки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Нижнекамске также продолжается строительство нового производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тысяч тонн в год. Компания планирует завершить монтаж основного оборудования в рамках этого проекта в третьем квартале 2026 года. "Несмотря на сложные макроэкономические условия, в том числе остающуюся высокой стоимость заимствований, "Сибур" продолжает реализацию всех ключевых инвестиционных проектов - большая часть которых уже находится в финальной или продвинутой стадии", - подчеркивает компания. Часть установок полиэтилена на Амурском газохимическом комплексе достигли механической готовности, ведутся пусконаладочные работы. "Сибур" уже провел моделирование запуска нового комплекса на базе Центра пилотирования технологий. "Запсибнефтехим" в Тобольске завершил установку основного оборудования и подготовил базовую инфраструктуру для следующего этапа реализации проекта по увеличению производства полипропилена на 570 тысяч тонн ежегодно. Часть технологических установок уже переведена в режим пусконаладки, отмечает "Сибур". Кроме того, компания инвестирует в разработку собственных технологий и исследования. На площадке строительства научно-исследовательского комплекса "Сибур Инновации" в Казани уже прошли пусконаладку четыре стенда прототипирования. Такое оборудование позволит ученым получать данные, необходимые для переноса новых химических технологий из лаборатории на пилотные, а затем промышленные установки. Это ускорит разработку технических решений в 1,2-1,5 раза, сократит время создания математических моделей вдвое и повысит их точность до 90%, объясняет "Сибур".

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промышленность, бизнес, казань, сибур