https://1prime.ru/20260817/slovakija-872433581.html

В Словакии увеличили тарифы на транзит газа из России

В Словакии увеличили тарифы на транзит газа из России - 17.08.2026, ПРАЙМ

В Словакии увеличили тарифы на транзит газа из России

Компания Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, увеличила тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом транзита... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:38+0300

2026-08-17T15:38+0300

2026-08-17T15:38+0300

газ

словакия

украина

киев

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872433581.jpg?1786970331

БРАТИСЛАВА, 17 авг - ПРАЙМ. Компания Eustream, оператор газотранспортной системы (ГТС) Словакии, увеличила тарифы на 10%, чтобы компенсировать потери из-за прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию, сообщило словацкое издание Pravda. По его данным, больше всего остановка транзита российского газа через Украину затронула Eustream, которая до 2025 года получала прибыль от транспортировки газа из России через Словакию в Чехию, Австрию и Западную Европу. Сейчас, как пишет издание, "эта модель практически развалилась". "Eustream попробовала компенсировать часть потерянных доходов более высокими тарифами на транспортировку. Изначально компания предлагала увеличить тарифы на главных пограничных пунктах примерно на 70%", - говорится в сообщении. Государственный регулятор признал, что условия работы для оператора изменились, но разрешил увеличить тарифы с мая лишь на 10%, что Eustream, которая ранее была одной из самых прибыльных словацких компаний, считает недостаточным для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. По данным издания, если в 2024 году компания транспортировала около 17,8 миллиарда кубометров газа, то в 2025 году этот объем снизился до 5,4 миллиарда кубометров. "Но то, что должно помочь Eustream, увеличивает расходы словацких фабрик. Сильнее всего это чувствуют предприятия, которые потребляют большой объем газа или нуждаются в нем прямо в ходе производства. К ним относится и (химический завод - ред.) Duslo, который является самым крупным потребителем газа в Словакии и производителем азотных удобрений", - пишет издание. По его данным, 10%-ое повышение тарифов уже увеличило расходы завода Duslo на 1 миллион евро ежегодно, и при этом они могут вырасти при дальнейшем увеличении тарифов. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".

словакия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, словакия, украина, киев, газопровод "турецкий поток"