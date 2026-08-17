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В Смоленске не планируют вводить туристический налог
В Смоленске не планируют вводить туристический налог - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Смоленске не планируют вводить туристический налог
Введение туристического налога не планируют в Смоленске, сообщили РИА Новости в правительстве региона. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:16+0300
2026-08-17T13:16+0300
2026-08-17T13:16+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Введение туристического налога не планируют в Смоленске, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным на сайте Федеральной налоговой службы, которые проанализировало РИА Новости, на начало августа 2026 года туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов. В 12 регионах туристический налог не введен ни в одном из муниципалитетов. В то же время налог действует в некоторых муниципальных образованиях ряда субъектов, но столицы этих регионов его принимать не стали. К таким относится, в частности, Смоленск.
"Введение туристического налога в Смоленске не планируется", - сообщили в областном правительстве.
Туристический налог - это местный платеж для организаций и физических лиц, оказывающих услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать его по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.
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бизнес, туризм, смоленск, фнс россии
Бизнес, Туризм, Смоленск, ФНС России
В Смоленске не планируют вводить туристический налог
В Смоленске не планируют вводить туристический налог
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Введение туристического налога не планируют в Смоленске, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным на сайте Федеральной налоговой службы, которые проанализировало РИА Новости, на начало августа 2026 года туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов. В 12 регионах туристический налог не введен ни в одном из муниципалитетов. В то же время налог действует в некоторых муниципальных образованиях ряда субъектов, но столицы этих регионов его принимать не стали. К таким относится, в частности, Смоленск.
"Введение туристического налога в Смоленске не планируется", - сообщили в областном правительстве.
Туристический налог - это местный платеж для организаций и физических лиц, оказывающих услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать его по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.