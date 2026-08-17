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ММК и разработчик "Р7" договорились о сотрудничестве - 17.08.2026, ПРАЙМ
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ММК и разработчик "Р7" договорились о сотрудничестве
ММК и разработчик "Р7" договорились о сотрудничестве - 17.08.2026, ПРАЙМ
ММК и разработчик "Р7" договорились о сотрудничестве
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и разработчик офисных приложений "Р7" подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения российского офисного... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:52+0300
2026-08-17T17:52+0300
технологии
бизнес
россия
виктор рашников
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и разработчик офисных приложений "Р7" подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения российского офисного программного обеспечения (ПО), сообщила металлургическая компания. "Магнитогорский металлургический комбинат и разработчик офисной среды для совместной работы Р7 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Его основная задача – внедрение отечественного офисного программного обеспечения в рамках программы импортозамещения ММК", - сказано в сообщении. Отмечается, что стороны соглашения сформируют рабочие и экспертные группы для обмена опытом и проработки внедрения российских цифровых решений. Компания "Р7" предоставит комбинату тестовые лицензии на свои продукты и доступ к интерактивным обучающим курсам. Ранее в ММК сообщали, что компания планирует в рамках нового цикла стратегии цифровизации направить на реализацию проектов в сфере информационных технологий примерно 5 миллиардов рублей до 2030 года. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Производство стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 5,194 миллиона тонн.
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технологии, бизнес, россия, виктор рашников, ммк
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Виктор Рашников, ММК
17:52 17.08.2026
 
ММК и разработчик "Р7" договорились о сотрудничестве

ММК и разработчик офисных приложений "Р7" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости . Сергей Березин | Перейти в медиабанкСтан горячего проката
Стан горячего проката - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Березин
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и разработчик офисных приложений "Р7" подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения российского офисного программного обеспечения (ПО), сообщила металлургическая компания.
"Магнитогорский металлургический комбинат и разработчик офисной среды для совместной работы Р7 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Его основная задача – внедрение отечественного офисного программного обеспечения в рамках программы импортозамещения ММК", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны соглашения сформируют рабочие и экспертные группы для обмена опытом и проработки внедрения российских цифровых решений. Компания "Р7" предоставит комбинату тестовые лицензии на свои продукты и доступ к интерактивным обучающим курсам.
Ранее в ММК сообщали, что компания планирует в рамках нового цикла стратегии цифровизации направить на реализацию проектов в сфере информационных технологий примерно 5 миллиардов рублей до 2030 года.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Производство стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 5,194 миллиона тонн.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯВиктор РашниковММК
 
 
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