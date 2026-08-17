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Совфед призвал перейти от импорта из Китая к совместному производству
Совфед призвал перейти от импорта из Китая к совместному производству - 17.08.2026, ПРАЙМ
Совфед призвал перейти от импорта из Китая к совместному производству
России необходимо перейти от простого импорта китайской готовой высокотехнологичной продукции к совместному производству и инвестиционному сотрудничеству,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:33+0300
2026-08-17T14:33+0300
2026-08-17T14:33+0300
бизнес
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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. России необходимо перейти от простого импорта китайской готовой высокотехнологичной продукции к совместному производству и инвестиционному сотрудничеству, заявил РИА Новости сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Нам, конечно, нужно каким-то образом ориентацию на китайский рынок в области новых высоких технологий, машино-технической продукции сделать сбалансированной, в том плане, чтобы не просто покупать готовые продукции, но ориентироваться на совместное производство, на инвестиционное сотрудничество", - сказал он в беседе с агентством. По его словам, российской стороне есть чем поделиться с Китаем, в том числе в сфере технологий. "Многие технологические достижения Китая с сегодняшнего дня базируется на той фундаментальной базе, которая заимствована у нас. Собственно говоря, наши китайские партнеры это признают, и это так оно и есть", - добавил Денисов. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессии, ожидается участие более 200 китайских компаний.
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бизнес, россия, китай, казань
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАНЬ
Совфед призвал перейти от импорта из Китая к совместному производству
Сенатор Денисов призвал к совместному производству высокотехнологичной продукции с Китаем
КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. России необходимо перейти от простого импорта китайской готовой высокотехнологичной продукции к совместному производству и инвестиционному сотрудничеству, заявил РИА Новости сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Нам, конечно, нужно каким-то образом ориентацию на китайский рынок в области новых высоких технологий, машино-технической продукции сделать сбалансированной, в том плане, чтобы не просто покупать готовые продукции, но ориентироваться на совместное производство, на инвестиционное сотрудничество", - сказал он в беседе с агентством.
По его словам, российской стороне есть чем поделиться с Китаем
, в том числе в сфере технологий.
"Многие технологические достижения Китая с сегодняшнего дня базируется на той фундаментальной базе, которая заимствована у нас. Собственно говоря, наши китайские партнеры это признают, и это так оно и есть", - добавил Денисов.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани
с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессии, ожидается участие более 200 китайских компаний.