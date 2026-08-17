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США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ
США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:06+0300
2026-08-17T14:06+0300
мировая экономика
общество
сша
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Достигнута договоренность о продлении 60-дневного режима прекращения огня между США и Ираном", - говорится в публикации телеканала.
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мировая экономика, общество , сша, иран
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН
14:06 17.08.2026
 
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ

Al Arabiya: США и Иран продлили перемирие на 60-дневный срок

CC BY 2.0 / gregwest98 / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
CC BY 2.0 / gregwest98 / Pentagon
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Достигнута договоренность о продлении 60-дневного режима прекращения огня между США и Ираном", - говорится в публикации телеканала.
 
Мировая экономикаОбществоСШАИРАН
 
 
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