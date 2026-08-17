https://1prime.ru/20260817/ssha-872428424.html
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ
США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:06+0300
2026-08-17T14:06+0300
2026-08-17T14:06+0300
мировая экономика
общество
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/77/841257757_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_5464115ef238fafc637bb7b9a232b6f9.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Достигнута договоренность о продлении 60-дневного режима прекращения огня между США и Ираном", - говорится в публикации телеканала.
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/77/841257757_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_bc62bd32451debea5882621d72c9fbe6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, иран
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН
США и Иран договорились о продлении перемирия, пишут СМИ
Al Arabiya: США и Иран продлили перемирие на 60-дневный срок