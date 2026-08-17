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В США на сборочных линиях появились роботы с искусственным интеллектом
В США на сборочных линиях появились роботы с искусственным интеллектом - 17.08.2026, ПРАЙМ
В США на сборочных линиях появились роботы с искусственным интеллектом
Многонациональная автомобилестроительная корпорация Stellantis внедрила на сборочных линиях в США роботов, оснащенных искусственным интеллектом, который... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:55+0300
2026-08-17T21:55+0300
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ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Многонациональная автомобилестроительная корпорация Stellantis внедрила на сборочных линиях в США роботов, оснащенных искусственным интеллектом, который выполняет функции "глаз" и "мозга", сообщает газета New York Times. "Теперь у робота Stellantis есть специальная камера и компьютер, которые работают как его глаза и мозг… Фиолетовая коробка на запястье робота позволяет ему распознавать панели, которые он должен взять, сделать паузу, чтобы рассчитать их расстояние и положение на стеллаже, и соответствующим образом скорректировать свои действия", - говорится в сообщении. Издание также напомнило, что еще два года назад гигантский роботизированный манипулятор на сборочном заводе Stellantis в Детройте постоянно "замирал" на месте. Манипулятор был запрограммирован снимать панели со стеллажа и поднимать их для последующей сварки на автомобили Dodge Durango и Jeep Cherokee, однако робот "путался" и останавливался. "Такие сбои обычны, это симптом давней проблемы промышленной автоматизации: большинство роботов не умеют видеть", - поясняется в публикации. Автопроизводитель сотрудничал с французским стартапом Inbolt, который установил новую технологию вместо полной модернизации манипулятора. Inbolt продает роботам "глаза" по модели подписки. Первую такую систему компания внедрила на заводе Stellantis в Венгрии в 2024 году. С тех пор технология установлена более чем на 200 роботах по всему миру.
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технологии, бизнес, сша, венгрия, stellantis, new york times
Технологии, Бизнес, США, ВЕНГРИЯ, Stellantis, New York Times
В США на сборочных линиях появились роботы с искусственным интеллектом
NYT: компания Stellantis внедрила в США роботов с искусственным интеллектом
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Многонациональная автомобилестроительная корпорация Stellantis внедрила на сборочных линиях в США роботов, оснащенных искусственным интеллектом, который выполняет функции "глаз" и "мозга", сообщает газета New York Times.
"Теперь у робота Stellantis есть специальная камера и компьютер, которые работают как его глаза и мозг… Фиолетовая коробка на запястье робота позволяет ему распознавать панели, которые он должен взять, сделать паузу, чтобы рассчитать их расстояние и положение на стеллаже, и соответствующим образом скорректировать свои действия", - говорится в сообщении.
Издание также напомнило, что еще два года назад гигантский роботизированный манипулятор на сборочном заводе Stellantis в Детройте постоянно "замирал" на месте.
Манипулятор был запрограммирован снимать панели со стеллажа и поднимать их для последующей сварки на автомобили Dodge Durango и Jeep Cherokee, однако робот "путался" и останавливался.
"Такие сбои обычны, это симптом давней проблемы промышленной автоматизации: большинство роботов не умеют видеть", - поясняется в публикации.
Автопроизводитель сотрудничал с французским стартапом Inbolt, который установил новую технологию вместо полной модернизации манипулятора. Inbolt продает роботам "глаза" по модели подписки. Первую такую систему компания внедрила на заводе Stellantis в Венгрии в 2024 году. С тех пор технология установлена более чем на 200 роботах по всему миру.