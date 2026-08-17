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Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру

Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру - 17.08.2026, ПРАЙМ

Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру

Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:46+0300

2026-08-17T19:46+0300

2026-08-17T19:46+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Stellantis… отзывает 955 000 автомобилей по всему миру из-за того, что программное обеспечение радиосистемы может препятствовать правильной работе камер заднего вида", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, компания отзывает 848 тысяч автомобилей в США, в том числе такие модели выпуска 2026 года, как Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler и ряд других. Stellantis также отзывает около 107 тысяч машин в Канаде, Мексике и на других рынках. Отмечается, что владельцы автомобилей получат обновление программного обеспечения, уведомление о его получении появится на экране мультимедийной системы. Stellantis также сообщила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или полученных травмах, связанных с данным отзывом, добавил Рейтер. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat