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Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру - 17.08.2026, ПРАЙМ
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру
Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:46+0300
2026-08-17T19:46+0300
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сша
канада
мексика
stellantis
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Stellantis… отзывает 955 000 автомобилей по всему миру из-за того, что программное обеспечение радиосистемы может препятствовать правильной работе камер заднего вида", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, компания отзывает 848 тысяч автомобилей в США, в том числе такие модели выпуска 2026 года, как Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler и ряд других. Stellantis также отзывает около 107 тысяч машин в Канаде, Мексике и на других рынках. Отмечается, что владельцы автомобилей получат обновление программного обеспечения, уведомление о его получении появится на экране мультимедийной системы. Stellantis также сообщила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или полученных травмах, связанных с данным отзывом, добавил Рейтер. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat
Бизнес, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Stellantis, Citroen, Fiat
19:46 17.08.2026
 
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру

Reuters: Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с камерами

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Stellantis… отзывает 955 000 автомобилей по всему миру из-за того, что программное обеспечение радиосистемы может препятствовать правильной работе камер заднего вида", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, компания отзывает 848 тысяч автомобилей в США, в том числе такие модели выпуска 2026 года, как Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler и ряд других. Stellantis также отзывает около 107 тысяч машин в Канаде, Мексике и на других рынках.
Отмечается, что владельцы автомобилей получат обновление программного обеспечения, уведомление о его получении появится на экране мультимедийной системы.
Stellantis также сообщила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или полученных травмах, связанных с данным отзывом, добавил Рейтер.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
 
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