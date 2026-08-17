https://1prime.ru/20260817/stellantis-872443740.html
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру - 17.08.2026, ПРАЙМ
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру
Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:46+0300
2026-08-17T19:46+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Stellantis… отзывает 955 000 автомобилей по всему миру из-за того, что программное обеспечение радиосистемы может препятствовать правильной работе камер заднего вида", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, компания отзывает 848 тысяч автомобилей в США, в том числе такие модели выпуска 2026 года, как Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler и ряд других. Stellantis также отзывает около 107 тысяч машин в Канаде, Мексике и на других рынках.
Отмечается, что владельцы автомобилей получат обновление программного обеспечения, уведомление о его получении появится на экране мультимедийной системы.
Stellantis также сообщила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или полученных травмах, связанных с данным отзывом, добавил Рейтер.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, сша, канада, мексика, stellantis, citroen, fiat
Бизнес, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Stellantis, Citroen, Fiat
Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру
Reuters: Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с камерами
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Транснациональный автомобильный концерн Stellantis отзывает 955 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с работой камер заднего вида, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Stellantis… отзывает 955 000 автомобилей по всему миру из-за того, что программное обеспечение радиосистемы может препятствовать правильной работе камер заднего вида", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, компания отзывает 848 тысяч автомобилей в США, в том числе такие модели выпуска 2026 года, как Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler и ряд других. Stellantis также отзывает около 107 тысяч машин в Канаде, Мексике и на других рынках.
Отмечается, что владельцы автомобилей получат обновление программного обеспечения, уведомление о его получении появится на экране мультимедийной системы.
Stellantis также сообщила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или полученных травмах, связанных с данным отзывом, добавил Рейтер.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.