Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/stoimost-872443654.html
Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1%
Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1%
Стоимость активов под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2025 году снизилась на 1% - до 3,396... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:46+0300
2026-08-17T19:46+0300
финансы
саудовская аравия
красное море
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872443654.jpg?1786985178
ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2025 году снизилась на 1% - до 3,396 триллиона саудовских риалов (905,6 миллиардов долларов), свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных финансового отчета фонда за 2025 год. "Общий объем активов под управлением PIF составил 3 396 миллиардов саудовских риалов. Общее количество компаний в портфеле PIF достигло 211, а вклад в ненефтяной ВВП Саудовской Аравии увеличился до 11%", - говорится в отчете. В отчете PIF за 2024 год сообщалось, что общий объем активов под управлением PIF увеличился на 19% и составил 3,424 триллиона риалов. Согласно отчету PIF за 2025 год, среднегодовая доходность фонда с 2017 года также снизилась до 5,8% по сравнению с 7,2% по итогам 2024 года. Инвестиционный фонд PIF занимает ключевое место в запущенной в 2016 году стратегии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по экономической трансформации королевства. К числу наиболее известных мега-проектов PIF в Саудовской Аравии относится "город будущего" Неом и проекты туристического кластера на Красном море. В 2022 и 2023 году правительство Саудовской Аравии передало под управление PIF в общей сложности 8% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По итогам 2025 года доля активов PIF внутри Саудовской Аравии составила 76%, в то время как 20% пришлось на инвестиции за рубежом и 4% - на свободные денежные средства.
саудовская аравия
красное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, саудовская аравия, красное море, saudi aramco
Финансы, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, Saudi Aramco
19:46 17.08.2026
 
Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1%

Стоимость активов суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии снизилась на 1%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2025 году снизилась на 1% - до 3,396 триллиона саудовских риалов (905,6 миллиардов долларов), свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных финансового отчета фонда за 2025 год.
"Общий объем активов под управлением PIF составил 3 396 миллиардов саудовских риалов. Общее количество компаний в портфеле PIF достигло 211, а вклад в ненефтяной ВВП Саудовской Аравии увеличился до 11%", - говорится в отчете.
В отчете PIF за 2024 год сообщалось, что общий объем активов под управлением PIF увеличился на 19% и составил 3,424 триллиона риалов.
Согласно отчету PIF за 2025 год, среднегодовая доходность фонда с 2017 года также снизилась до 5,8% по сравнению с 7,2% по итогам 2024 года.
Инвестиционный фонд PIF занимает ключевое место в запущенной в 2016 году стратегии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по экономической трансформации королевства. К числу наиболее известных мега-проектов PIF в Саудовской Аравии относится "город будущего" Неом и проекты туристического кластера на Красном море. В 2022 и 2023 году правительство Саудовской Аравии передало под управление PIF в общей сложности 8% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
По итогам 2025 года доля активов PIF внутри Саудовской Аравии составила 76%, в то время как 20% пришлось на инвестиции за рубежом и 4% - на свободные денежные средства.
 
ФинансыСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное мореSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала