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Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1%

Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость активов под управлением PIF в 2025 году снизилась на 1%

Стоимость активов под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2025 году снизилась на 1% - до 3,396... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:46+0300

2026-08-17T19:46+0300

2026-08-17T19:46+0300

финансы

саудовская аравия

красное море

saudi aramco

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ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость активов под управлением суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2025 году снизилась на 1% - до 3,396 триллиона саудовских риалов (905,6 миллиардов долларов), свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных финансового отчета фонда за 2025 год. "Общий объем активов под управлением PIF составил 3 396 миллиардов саудовских риалов. Общее количество компаний в портфеле PIF достигло 211, а вклад в ненефтяной ВВП Саудовской Аравии увеличился до 11%", - говорится в отчете. В отчете PIF за 2024 год сообщалось, что общий объем активов под управлением PIF увеличился на 19% и составил 3,424 триллиона риалов. Согласно отчету PIF за 2025 год, среднегодовая доходность фонда с 2017 года также снизилась до 5,8% по сравнению с 7,2% по итогам 2024 года. Инвестиционный фонд PIF занимает ключевое место в запущенной в 2016 году стратегии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по экономической трансформации королевства. К числу наиболее известных мега-проектов PIF в Саудовской Аравии относится "город будущего" Неом и проекты туристического кластера на Красном море. В 2022 и 2023 году правительство Саудовской Аравии передало под управление PIF в общей сложности 8% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По итогам 2025 года доля активов PIF внутри Саудовской Аравии составила 76%, в то время как 20% пришлось на инвестиции за рубежом и 4% - на свободные денежные средства.

саудовская аравия

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финансы, саудовская аравия, красное море, saudi aramco