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На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы
На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы - 17.08.2026, ПРАЙМ
На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы
Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину, он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной теплостанции "Перово", сообщается | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:04+0300
2026-08-17T13:04+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину, он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной теплостанции "Перово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Газопровод на востоке столицы готов наполовину. Уже в ближайшем будущем он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной тепловой станции "Перово", которая обеспечивает теплом и горячей водой район Вешняки. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству в ноябре 2025 года. Завершить его планируют до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокладка газопровода ведется открытым и закрытым способами - это связано с особенностями застройки местности. Благодаря современным технологиям работы ведутся с минимальным воздействием на инфраструктуру района. "Новые сети газоснабжения строятся из полиэтиленовых труб и рассчитаны на несколько десятилетий бесперебойной работы. Кроме того, предусмотрен перевод существующего газопровода с высокого на среднее давление", - добавляется в сообщении. Врезка газопровода в основную систему запланирована на второй квартал 2027 года.
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россия, москва
На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы
Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину, он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной теплостанции "Перово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Газопровод на востоке столицы готов наполовину. Уже в ближайшем будущем он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной тепловой станции "Перово", которая обеспечивает теплом и горячей водой район Вешняки. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству в ноябре 2025 года. Завершить его планируют до конца 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокладка газопровода ведется открытым и закрытым способами - это связано с особенностями застройки местности. Благодаря современным технологиям работы ведутся с минимальным воздействием на инфраструктуру района.
"Новые сети газоснабжения строятся из полиэтиленовых труб и рассчитаны на несколько десятилетий бесперебойной работы. Кроме того, предусмотрен перевод существующего газопровода с высокого на среднее давление", - добавляется в сообщении.
Врезка газопровода в основную систему запланирована на второй квартал 2027 года.