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На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы

На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы - 17.08.2026, ПРАЙМ

На 50% закончили строительство газопровода на востоке Москвы

Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину, он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной теплостанции "Перово", сообщается | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:04+0300

2026-08-17T13:04+0300

2026-08-17T13:22+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Строительство газопровода на востоке Москвы завершено наполовину, он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной теплостанции "Перово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Газопровод на востоке столицы готов наполовину. Уже в ближайшем будущем он повысит эффективность и надежность газоснабжения районной тепловой станции "Перово", которая обеспечивает теплом и горячей водой район Вешняки. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству в ноябре 2025 года. Завершить его планируют до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокладка газопровода ведется открытым и закрытым способами - это связано с особенностями застройки местности. Благодаря современным технологиям работы ведутся с минимальным воздействием на инфраструктуру района. "Новые сети газоснабжения строятся из полиэтиленовых труб и рассчитаны на несколько десятилетий бесперебойной работы. Кроме того, предусмотрен перевод существующего газопровода с высокого на среднее давление", - добавляется в сообщении. Врезка газопровода в основную систему запланирована на второй квартал 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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