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Студотрядовцы на стройке ВСМ готовят земляное полотно и каркасы опор - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Студотрядовцы на стройке ВСМ готовят земляное полотно и каркасы опор
Студотрядовцы на стройке ВСМ готовят земляное полотно и каркасы опор - 17.08.2026, ПРАЙМ
Студотрядовцы на стройке ВСМ готовят земляное полотно и каркасы опор
Студотрядовцы на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург осваивают профессии арматурщика, бетонщика и | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:35+0300
2026-08-17T15:35+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
ржд
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Студотрядовцы на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего, а также готовят земляное полотно и каркасы опор будущей дороги, сообщил Минтранс России. РЖД в июне анонсировали, что на лето 2026 года возьмут поработать 15 тысяч студентов, в том числе проводниками и на стройке ВСМ. Компания уточняла, что в работах на высокоскоростной железнодорожной магистрали будет задействовано около 1 тысячи студентов. "Этим летом сотни студентов вузов и колледжей в составе команды Нацпроектстроя трудятся на участках первой ВСМ "Москва – Санкт-Петербург", - рассказали в Минтрансе. Всего к стройке ВСМ присоединились студотряды из 22 регионов России. Среди них студенты Российского университета транспорта, Омского, Ростовского, Уральского, Иркутского, Сибирского и Петербургского государственных университетов путей сообщения. "Под руководством опытных наставников они осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего. Готовят земляное полотно, каркасы опор будущей магистрали", - пишет Минтранс. Для будущих инженеров работа на строительстве ВСМ – возможность вживую увидеть то, что не расскажут ни на одной лекции. Например, на полигоне Селинское студенты участвуют в производстве 700-тонных бетонных балок для пролетов мостов ВСМ, до сих пор такие конструкции не применяли в нашей стране, отмечается в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, РЖД
15:35 17.08.2026
 
Студотрядовцы на стройке ВСМ готовят земляное полотно и каркасы опор

Минтранс: студотрядовцы осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Студотрядовцы на стройке первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего, а также готовят земляное полотно и каркасы опор будущей дороги, сообщил Минтранс России.
РЖД в июне анонсировали, что на лето 2026 года возьмут поработать 15 тысяч студентов, в том числе проводниками и на стройке ВСМ. Компания уточняла, что в работах на высокоскоростной железнодорожной магистрали будет задействовано около 1 тысячи студентов.
"Этим летом сотни студентов вузов и колледжей в составе команды Нацпроектстроя трудятся на участках первой ВСМ "Москва – Санкт-Петербург", - рассказали в Минтрансе.
Всего к стройке ВСМ присоединились студотряды из 22 регионов России. Среди них студенты Российского университета транспорта, Омского, Ростовского, Уральского, Иркутского, Сибирского и Петербургского государственных университетов путей сообщения.
"Под руководством опытных наставников они осваивают профессии арматурщика, бетонщика и дорожного рабочего. Готовят земляное полотно, каркасы опор будущей магистрали", - пишет Минтранс.
Для будущих инженеров работа на строительстве ВСМ – возможность вживую увидеть то, что не расскажут ни на одной лекции. Например, на полигоне Селинское студенты участвуют в производстве 700-тонных бетонных балок для пролетов мостов ВСМ, до сих пор такие конструкции не применяли в нашей стране, отмечается в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургРЖД
 
 
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