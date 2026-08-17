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Суд отложил рассмотрение иска блогера Ковальчук к Малышевой

Суд отложил рассмотрение иска блогера Ковальчук к Малышевой - 17.08.2026, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска блогера Ковальчук к Малышевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 12 октября заседание по иску специализирующейся на семинарах для желающих похудеть блогера Алены Ковальчук, в... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:19+0300

2026-08-17T17:19+0300

2026-08-17T17:19+0300

бизнес

общество

роспатент

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 12 октября заседание по иску специализирующейся на семинарах для желающих похудеть блогера Алены Ковальчук, в котором она просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей Елене Малышевой товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, изученных РИА Новости. Это не первый перенос слушаний. Ранее представители истца и ответчика сообщили суду, что между сторонами ведутся переговоры по мирному урегулированию спора. По данным Роспатента, спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года. Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом. На сайте Ковальчук говорится, что она - автор легендарного интенсива "Сбрось лишнее". Чем истица мотивирует свое требование, в материалах суда пока не уточняется. Иск бы подан в декабре.

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бизнес, общество , роспатент