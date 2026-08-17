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Суд взыскал с украинского бизнесмена Черняка 146 миллионов рублей

Суд взыскал с украинского бизнесмена Черняка 146 миллионов рублей - 17.08.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с украинского бизнесмена Черняка 146 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества" взыскал около 146 миллионов рублей убытков с заочно... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:44+0300

2026-08-17T14:44+0300

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску российского дистрибьютора алкоголя "Стандарт качества" взыскал около 146 миллионов рублей убытков с заочно осужденного украинского бизнесмена Евгения Черняка, его партнера по бизнесу Александра Беспалова и кипрской компании GSH Trademarks Limited, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Апелляционный суд, рассмотрев жалобы истца и Росимущества, которое сейчас контролирует эту компанию, на решение арбитражного суда Москвы, отменил судебный акт первой инстанции, отказавшей в иске. Апелляция исковые требования полностью удовлетворила. Черняк был владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits, который производил водку под брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак". После начала спецоперации бизнесмен был включен в РФ в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. В июне 2023 года в России против него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, Черняк был объявлен в розыск. По версии следствия, его сообщник Беспалов (в настоящее время арестован) помогал поддерживать работу предприятий холдинга в России и перечислял средства на счета офшорных компаний, откуда они шли на финансирование ВСУ. В июне 2024 года арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits. Помимо "Стандарта качества", под национализацию попали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". После этого единственным владельцем ООО "Стандарт качества" стало Росимущество. Истец в своем обращении в арбитражный суд Москвы ссылался на решение Ленинского районного суда Курска, в 2024 году признавшего Черняка, Беспалова и еще двоих физлиц экстремистским объединением. В материалах того дела говорилось, что около 146 миллионов рублей было выведено ими из "Стандарта качества" в пользу GSH Trademarks Limited. Истец просил взыскать убытки в этом размере со своих бывших бенефициаров и кипрской компании. Прокуратура Москвы в мае сообщила, что столичный суд заочно приговорил Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

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