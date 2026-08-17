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Суд отклонил ходатайство о закрытом процессе по иску "Технониколь" к Польше

Суд отклонил ходатайство о закрытом процессе по иску "Технониколь" к Польше - 17.08.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил ходатайство о закрытом процессе по иску "Технониколь" к Польше

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство истцов о рассмотрении в закрытом процессе иска совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:57+0300

2026-08-17T16:57+0300

2026-08-17T16:57+0300

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство истцов о рассмотрении в закрытом процессе иска совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель истцов мотивировал ходатайство наличием в деле материалов, содержащих коммерческую тайну и контрсанкционную информацию. Основные слушания по делу суд назначил на 25 ноября. Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых (более 9,2 миллиарда рублей по курсу на 19 мая, это дата за неделю до подачи иска), а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 июля 2025 года по дату фактической выплаты (более 1,3 миллиарда рублей на 19 мая). Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе суда, истцы взыскивают денежные средства "в качестве возмещения причиненного вреда", а также "проценты за неправомерное удержание денежных средств". Солидарными соответчиками Польши в иске указаны Bank Polski, швейцарский производитель цемента и других стройматериалов Holcim AG, Holcim Polska и Чеслав Станислав Рыбак, бывший принудительный управляющий компаний Boerner Insulation и Boerner Service. Суд ранее привлек к делу в качестве третьих лиц Банк России, прокуратуру Москвы и Росфинмониторинг. Учредители группы "Технониколь" находятся в санкционном списке Польши, и страна ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным властей, являются Колесников и Рыбаков. "Технониколь" - крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Колесниковым и Рыбаковым. Сеть "Технониколь" насчитывает более 100 торговых отделений в России, Казахстане и Белоруссии. Руководитель направления "Минеральная изоляция" компании "Технониколь" Василий Ткачев говорил в 2023 году, что заводы группы располагались в Великобритании, Италии, Германии, Польше и Литве. По его словам, "после начала спецоперации отношение ухудшилось к компании в Великобритании и Польше", при этом бизнес в Великобритании был продан, а в Польше актив был заморожен.

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бизнес, россия, польша, великобритания, москва, банк россии, росфинмониторинг