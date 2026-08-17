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Торги по продаже компьютеров "Гугла" не состоялись
Торги по продаже компьютеров "Гугла" не состоялись - 17.08.2026, ПРАЙМ
Торги по продаже компьютеров "Гугла" не состоялись
Торги по продаже компьютеров и другого имущества ООО "Гугл", обанкротившегося российского подразделения Google, не состоялись ввиду отсутствия заявок на... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:04+0300
2026-08-17T13:04+0300
2026-08-17T13:04+0300
технологии
бизнес
москва
гугл
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Торги по продаже компьютеров и другого имущества ООО "Гугл", обанкротившегося российского подразделения Google, не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие, следует из сообщения конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского на Федресурсе.
В нем отмечается, что открытые торги в форме публичного предложения "признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах".
Кроме компьютерной техники в лот с начальной ценой около 3,7 миллиона рублей входили "устройства, средства коммуникации, оборудование, мебель, бытовая техника, посуда, приспособления, расходные материалы, утварь, светильники, сувенирная продукция".
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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технологии, бизнес, москва, гугл
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Гугл
Торги по продаже компьютеров "Гугла" не состоялись
Торги по продаже компьютеров и имущества ООО "Гугл" не состоялись из-за отсутствия заявок
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Торги по продаже компьютеров и другого имущества ООО "Гугл", обанкротившегося российского подразделения Google, не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие, следует из сообщения конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского на Федресурсе.
В нем отмечается, что открытые торги в форме публичного предложения "признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах".
Кроме компьютерной техники в лот с начальной ценой около 3,7 миллиона рублей входили "устройства, средства коммуникации, оборудование, мебель, бытовая техника, посуда, приспособления, расходные материалы, утварь, светильники, сувенирная продукция".
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.