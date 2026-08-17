Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/tovarooborot-872414310.html
Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум
Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум - 17.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум
Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может установить новый исторический максимум, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:06+0300
2026-08-17T10:06+0300
россия
мировая экономика
китай
сша
казань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872414310.jpg?1786950387
КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может установить новый исторический максимум, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. "В последние годы китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост", - сказал дипломат на открытии форума "Ростки". По его уточнению, с января по июль 2026 года объем двустороннего товарооборота достиг 159 миллиардов долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. "Вполне возможно, что по итогам года будет установлен новый исторический максимум", - добавил Чжан Ханьхуэй. Как уточнил посол, объем двусторонних инвестиций между Россией и Китаем остается на стабильном уровне. Также последовательно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, химической промышленности, авиационной и космической отраслях, а также в сфере связи. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессии, ожидается участие более 200 китайских компаний.
китай
сша
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, сша, казань
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КАЗАНЬ
10:06 17.08.2026
 
Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум

Посол Китая: товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может установить новый исторический максимум, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
"В последние годы китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост", - сказал дипломат на открытии форума "Ростки".
По его уточнению, с января по июль 2026 года объем двустороннего товарооборота достиг 159 миллиардов долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 26%.
"Вполне возможно, что по итогам года будет установлен новый исторический максимум", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Как уточнил посол, объем двусторонних инвестиций между Россией и Китаем остается на стабильном уровне. Также последовательно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, химической промышленности, авиационной и космической отраслях, а также в сфере связи.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессии, ожидается участие более 200 китайских компаний.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАКАЗАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала