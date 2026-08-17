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Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум

Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум - 17.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая может установить новый исторический максимум

Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может установить новый исторический максимум, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T10:06+0300

2026-08-17T10:06+0300

2026-08-17T10:06+0300

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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может установить новый исторический максимум, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. "В последние годы китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост", - сказал дипломат на открытии форума "Ростки". По его уточнению, с января по июль 2026 года объем двустороннего товарооборота достиг 159 миллиардов долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. "Вполне возможно, что по итогам года будет установлен новый исторический максимум", - добавил Чжан Ханьхуэй. Как уточнил посол, объем двусторонних инвестиций между Россией и Китаем остается на стабильном уровне. Также последовательно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, химической промышленности, авиационной и космической отраслях, а также в сфере связи. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессии, ожидается участие более 200 китайских компаний.

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россия, мировая экономика, китай, сша, казань