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Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с КСИР Ирана
Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с КСИР Ирана - 17.08.2026, ПРАЙМ
Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с КСИР Ирана
Президент США Дональд Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщил журналист Fox News Трей... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:50+0300
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ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщил журналист Fox News Трей Йингст. "Президент Трамп подтвердил, что есть неофициальный канал (контактов – ред.) с КСИР… Американские чиновники общаются напрямую с представителями КСИР в Иране", - сказал он по итогам общения с американским лидером. Как ранее сообщало агентство агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники, именно КСИР со стороны Ирана контролируют проход судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, КСИР, Fox News
Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с КСИР Ирана
Fox News: Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с иранским КСИР