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Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис
Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис - 17.08.2026, ПРАЙМ
Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис
Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также для выдачи готовых паспортов, сообщили в... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:42+0300
2026-08-17T09:42+0300
2026-08-17T09:42+0300
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москва
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также для выдачи готовых паспортов, сообщили в российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также выдачи готовых паспортов. Он располагается в том же здании на Олимпийском проспекте, что и основной", - говорится в сообщении союза.
В компании VFS Global рассказали, что решение об открытии нового помещения принято с целью повышения удобства и скорости обслуживания как туркомпаний, так и индивидуальных заявителей на этапе получения паспортов.
Исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин добавил, что Япония – одно из наиболее динамично растущих направлений у российских путешественников.
"Интерес к стране стабильно увеличивается, и профессиональное сообщество фиксирует заметный рост бронирований. Уверен, это решение придаст дополнительный импульс росту турпотока между Россией и Японией", - закончил он.
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бизнес, россия, туризм, япония, москва, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, РСТ
Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис
РСТ: визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также для выдачи готовых паспортов, сообщили в российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также выдачи готовых паспортов. Он располагается в том же здании на Олимпийском проспекте, что и основной", - говорится в сообщении союза.
В компании VFS Global рассказали, что решение об открытии нового помещения принято с целью повышения удобства и скорости обслуживания как туркомпаний, так и индивидуальных заявителей на этапе получения паспортов.
Исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин добавил, что Япония – одно из наиболее динамично растущих направлений у российских путешественников.
"Интерес к стране стабильно увеличивается, и профессиональное сообщество фиксирует заметный рост бронирований. Уверен, это решение придаст дополнительный импульс росту турпотока между Россией и Японией", - закончил он.