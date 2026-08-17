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Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис

Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис - 17.08.2026, ПРАЙМ

Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис

Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также для выдачи готовых паспортов, сообщили в... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:42+0300

2026-08-17T09:42+0300

2026-08-17T09:42+0300

бизнес

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туризм

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москва

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также для выдачи готовых паспортов, сообщили в российском союзе туриндустрии (РСТ). "Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис для приема документов от туристических компаний, а также выдачи готовых паспортов. Он располагается в том же здании на Олимпийском проспекте, что и основной", - говорится в сообщении союза. В компании VFS Global рассказали, что решение об открытии нового помещения принято с целью повышения удобства и скорости обслуживания как туркомпаний, так и индивидуальных заявителей на этапе получения паспортов. Исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин добавил, что Япония – одно из наиболее динамично растущих направлений у российских путешественников. "Интерес к стране стабильно увеличивается, и профессиональное сообщество фиксирует заметный рост бронирований. Уверен, это решение придаст дополнительный импульс росту турпотока между Россией и Японией", - закончил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, туризм, япония, москва, российский союз туриндустрии, рст