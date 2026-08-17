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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 17.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,86 копейки - до 12,6275 рубля, доллара - на 46,87 копейки, до 85,0136 рубля, евро -... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:06+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,86 копейки - до 12,6275 рубля, доллара - на 46,87 копейки, до 85,0136 рубля, евро - на 82,11 копейки, до 98,3352 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник - 12,63 руб, доллара - 85,01 руб, евро - 98,34 руб