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Почему цифровые выплаты от государства несут риски для получателей

Почему цифровые выплаты от государства несут риски для получателей - 17.08.2026, ПРАЙМ

Почему цифровые выплаты от государства несут риски для получателей

Перевод социальных выплат в цифровую форму с привязкой к электронному ID меняет не столько механизм получения денег, сколько степень контроля над их... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T06:06+0300

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2026-08-17T06:06+0300

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Перевод социальных выплат в цифровую форму с привязкой к электронному ID меняет не столько механизм получения денег, сколько степень контроля над их использованием. Основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин объяснил агентству "Прайм", почему классическая идея безусловного дохода вступает в противоречие с новой инфраструктурой и какие инструменты сохраняют независимый доступ к средствам.По словам эксперта, цифровая выплата всегда существует внутри определенной инфраструктуры, где есть оператор, правила доступа и техническая возможность эти правила изменить. "Меняется не сама идея выплаты, а степень контроля над ее использованием, — отмечает Никитин. — Вопрос не в том, цифровой UBI или нет, а в том, сохраняет ли человек альтернативные каналы хранения и использования капитала помимо того, что предлагает оператор выплаты". Если и выплата социальных пособий, и выпуск цифровой валюты проходят через единую платежную систему, контроль концентрируется в одних руках, что создает системный риск для конечного пользователя.Главным защитным принципом в таких условиях, по мнению Никитина, становится диверсификация. "Как портфель не должен зависеть от одного актива, так и человек не должен зависеть от одного платежного оператора или одной формы денег", — подчеркивает он. Практически это означает наличие нескольких независимых каналов расчетов и хранения стоимости: банковская система, наличные, иностранные активы в рамках закона и активы без кредитного риска эмитента.Эксперт рекомендует не строить финансовую стратегию вокруг одного канала. "Будет ли существовать безусловный доход или нет, важно то, останется ли у человека возможность самостоятельно распоряжаться той частью капитала, которая ему принадлежит, — заключает Никитин. — Именно наличие такой альтернативы и определяет реальную финансовую свободу в условиях растущей цифровизации выплат".

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технологии, финансы, цифровой рубль