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Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой

Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой - 17.08.2026, ПРАЙМ

Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой

Проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T18:52+0300

2026-08-17T18:52+0300

2026-08-17T18:52+0300

мировая экономика

китай

кнр

госсовет

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Необходимо ясно осознавать, что в настоящее время проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, в некоторых сферах и у некоторых предприятий появляются трудности, а также возрастает неопределенность внешней обстановки", - заявил Ли Цян, его слова приводит издание "Пэнпай". Он отметил, что Китаю необходимо в полной мере использовать эффективность уже принятых политических мер, своевременно разрабатывать и вводить практичные и действенные дополнительные меры, устранять препятствия, способствуя устойчивому движению экономики в направлении обновления, оптимизации и улучшения. При этом, по словам Ли Цяна, с начала года экономика Китая оставалась стабильной и постепенно улучшалась, демонстрируя тенденцию развития и проявляя высокую устойчивость.

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мировая экономика, китай, кнр, госсовет