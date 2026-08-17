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Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой
Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой - 17.08.2026, ПРАЙМ
Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой
Проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:52+0300
2026-08-17T18:52+0300
мировая экономика
китай
кнр
госсовет
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Необходимо ясно осознавать, что в настоящее время проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, в некоторых сферах и у некоторых предприятий появляются трудности, а также возрастает неопределенность внешней обстановки", - заявил Ли Цян, его слова приводит издание "Пэнпай". Он отметил, что Китаю необходимо в полной мере использовать эффективность уже принятых политических мер, своевременно разрабатывать и вводить практичные и действенные дополнительные меры, устранять препятствия, способствуя устойчивому движению экономики в направлении обновления, оптимизации и улучшения. При этом, по словам Ли Цяна, с начала года экономика Китая оставалась стабильной и постепенно улучшалась, демонстрируя тенденцию развития и проявляя высокую устойчивость.
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мировая экономика, китай, кнр, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Госсовет
18:52 17.08.2026
 
Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: проблема недостаточного внутреннего спроса остается острой

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Необходимо ясно осознавать, что в настоящее время проблема недостаточного внутреннего спроса в Китае остается острой, в некоторых сферах и у некоторых предприятий появляются трудности, а также возрастает неопределенность внешней обстановки", - заявил Ли Цян, его слова приводит издание "Пэнпай".
Он отметил, что Китаю необходимо в полной мере использовать эффективность уже принятых политических мер, своевременно разрабатывать и вводить практичные и действенные дополнительные меры, устранять препятствия, способствуя устойчивому движению экономики в направлении обновления, оптимизации и улучшения.
При этом, по словам Ли Цяна, с начала года экономика Китая оставалась стабильной и постепенно улучшалась, демонстрируя тенденцию развития и проявляя высокую устойчивость.
 
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