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В Туркмении испытают новую российскую технологию получения угля - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В Туркмении испытают новую российскую технологию получения угля
В Туркмении испытают новую российскую технологию получения угля - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Туркмении испытают новую российскую технологию получения угля
В Туркмении испытают новую российскую технологию получения активированного угля из рисовой шелухи, разработанную учеными химического факультета МГУ имени... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:42+0300
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АШХАБАД, 17 авг - ПРАЙМ. В Туркмении испытают новую российскую технологию получения активированного угля из рисовой шелухи, разработанную учеными химического факультета МГУ имени Ломоносова, сообщил директор Института химии туркменской Академии наук Халлымырат Атаев. По его словам, эта технология уже используется на ряде заводов в России, а также во Вьетнаме. Возможность ее апробации в Туркмении обсуждалась на международной научной конференции "Современная химическая физика - на стыке физики, химии и биологии", которая прошла в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в подмосковной Черноголовке. "Визит в Россию включал встречи на предмет взаимной оценки потенциала укрепления взаимовыгодного сотрудничества с рядом научных учреждений этой страны. В частности, говорилось об апробации в Туркменистане новой российской технологии получения активированного угля из рисовой шелухи от авторского коллектива химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова", – приводит слова Атаева официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Помимо этого, как пишет издание, стороны также рассмотрели возможности двустороннего взаимодействия Института химии Академии наук Туркмении с Институтом общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН в области создания современных технологий производства солевых соединений на основе запасов залива Гарабогаз кел, подготовки молодых специалистов для туркменской химической промышленности. Визит туркменской делегации в Россию был приурочен к 70-летию Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, отмечается в сообщении.
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мировая экономика, туркмения, вьетнам, черноголовка, ран
Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, ВЬЕТНАМ, Черноголовка, РАН
08:42 17.08.2026
 
В Туркмении испытают новую российскую технологию получения угля

В Туркмении испытают российскую технологию получения угля из рисовой шелухи

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АШХАБАД, 17 авг - ПРАЙМ. В Туркмении испытают новую российскую технологию получения активированного угля из рисовой шелухи, разработанную учеными химического факультета МГУ имени Ломоносова, сообщил директор Института химии туркменской Академии наук Халлымырат Атаев.
По его словам, эта технология уже используется на ряде заводов в России, а также во Вьетнаме. Возможность ее апробации в Туркмении обсуждалась на международной научной конференции "Современная химическая физика - на стыке физики, химии и биологии", которая прошла в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в подмосковной Черноголовке.
"Визит в Россию включал встречи на предмет взаимной оценки потенциала укрепления взаимовыгодного сотрудничества с рядом научных учреждений этой страны. В частности, говорилось об апробации в Туркменистане новой российской технологии получения активированного угля из рисовой шелухи от авторского коллектива химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова", – приводит слова Атаева официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Помимо этого, как пишет издание, стороны также рассмотрели возможности двустороннего взаимодействия Института химии Академии наук Туркмении с Институтом общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН в области создания современных технологий производства солевых соединений на основе запасов залива Гарабогаз кел, подготовки молодых специалистов для туркменской химической промышленности.
Визит туркменской делегации в Россию был приурочен к 70-летию Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, отмечается в сообщении.
 
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