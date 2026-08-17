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Туроператоры прокомментировали активность Ключевского вулкана на Камчатке

Туроператоры прокомментировали активность Ключевского вулкана на Камчатке - 17.08.2026, ПРАЙМ

Туроператоры прокомментировали активность Ключевского вулкана на Камчатке

Активность Ключевского вулкана на Камчатке не привела к массовым проблемам у путешественников в регионе, рассказали РИА Новости в российском союзе туроператоров | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T10:09+0300

2026-08-17T10:09+0300

2026-08-17T10:09+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Активность Ключевского вулкана на Камчатке не привела к массовым проблемам у путешественников в регионе, рассказали РИА Новости в российском союзе туроператоров (РСТ). В ночь на понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, он выбросил пепел на высоту 7 километров. Позднее в группе предупредили, что пепловый шлейф от извергающегося вулкана распространился на 420 километров в юго-восточном направлении. "Камчатка остается востребованным туристическим направлением, и на данный момент мы не видим оснований говорить о массовых проблемах с туристами в регионе из-за активности Ключевского вулкана", - сообщили в РСТ. В то же время там добавили, что ситуация находится в зоне внимания туроператоров, поскольку при распространении пеплового шлейфа основное влияние может быть связано с авиацией и безопасностью отдельных экскурсионных маршрутов. Для туристов, которые уже находятся на Камчатке, туроператоры в штатном режиме отслеживают рекомендации вулканологов, МЧС и авиационных служб и при необходимости корректируют программы пребывания. "Если активность вулкана будет усиливаться или пепловое облако начнет влиять на воздушное сообщение, это может привести к точечным изменениям в расписании рейсов и корректировке некоторых экскурсионных программ", - прокомментировали в союзе. Однако там уточнили, что говорить о существенном влиянии на весь туристический поток на Камчатке пока преждевременно. В РСТ напомнили, что для туристов в такой ситуации главное - следовать рекомендациям местных служб и туроператоров и не приближаться к опасным участкам вулканического района.

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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии, рст, мчс