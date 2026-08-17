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Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки
Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки
Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки в предстоящий бархатный сезон: помимо лидера - Турции, заметный прирост продаж туров... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:38+0300
2026-08-17T14:38+0300
туризм
бизнес
россия
турция
египет
вьетнам
российский союз туриндустрии
"слетать.ру"
интурист
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки в предстоящий бархатный сезон: помимо лидера - Турции, заметный прирост продаж туров показывают Египет, Вьетнам и Китай, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Туроператоры и агрегаторы, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщают о стабильном спросе на зарубежные поездки этой осенью, отмечая существенный прирост продаж туров в Египет, Вьетнам и Китай", - говорится в сообщении. Так, по данным сервиса "Слетать.ру", уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон – с начала сентября по середину октября - в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Там сообщили, что значительная часть продаж приходится на Турцию, также в топе Египет, Вьетнам и Абхазия, которые показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлогодними показателями. "С хорошим приростом идут также Китай (+58%) и Мальдивы (+16%)", - добавили в сервисе. Директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева уточнила, что первое место Турции у большинства туроператоров вполне ожидаемо. "Страна традиционно лидирует до середины октября. У нас на нее приходится не менее 60% от всех продаж. Очень популярен также Египет, потому что для него это низкий сезон и цены более чем привлекательные. С середины октября наступает время Таиланда, а Вьетнам в последнее время все чаще воспринимается как круглогодичное направление", - пояснила она. В свою очередь, в осенний топ-5 сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок" вошли страны СНГ - Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан и Грузия.
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туризм, бизнес, россия, турция, египет, вьетнам, российский союз туриндустрии, "слетать.ру", интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, Российский союз туриндустрии, "Слетать.ру", Интурист
14:38 17.08.2026
 
Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки

РСТ: туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки в бархатный сезон

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на зарубежные поездки в предстоящий бархатный сезон: помимо лидера - Турции, заметный прирост продаж туров показывают Египет, Вьетнам и Китай, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры и агрегаторы, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщают о стабильном спросе на зарубежные поездки этой осенью, отмечая существенный прирост продаж туров в Египет, Вьетнам и Китай", - говорится в сообщении.
Так, по данным сервиса "Слетать.ру", уровень спроса на туры с заездами в бархатный сезон – с начала сентября по середину октября - в этом году на 7,5% выше, чем в аналогичный период годом ранее. Там сообщили, что значительная часть продаж приходится на Турцию, также в топе Египет, Вьетнам и Абхазия, которые показывают лучшую динамику спроса по сравнению с прошлогодними показателями.
"С хорошим приростом идут также Китай (+58%) и Мальдивы (+16%)", - добавили в сервисе.
Директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева уточнила, что первое место Турции у большинства туроператоров вполне ожидаемо.
"Страна традиционно лидирует до середины октября. У нас на нее приходится не менее 60% от всех продаж. Очень популярен также Египет, потому что для него это низкий сезон и цены более чем привлекательные. С середины октября наступает время Таиланда, а Вьетнам в последнее время все чаще воспринимается как круглогодичное направление", - пояснила она.
В свою очередь, в осенний топ-5 сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок" вошли страны СНГ - Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан и Грузия.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯЕГИПЕТВЬЕТНАМРоссийский союз туриндустрии"Слетать.ру"Интурист
 
 
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