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Канье Уэст впервые выступит в России - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Канье Уэст впервые выступит в России
Канье Уэст впервые выступит в России - 17.08.2026, ПРАЙМ
Канье Уэст впервые выступит в России
Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:26+0300
2026-08-17T14:37+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
канье уэст
газпром
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. "Kanye West - Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. "Газпром - Арена", - говорится в сообщении. Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, Газпром
14:26 17.08.2026 (обновлено: 14:37 17.08.2026)
 
Канье Уэст впервые выступит в России

Американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.
"Kanye West - Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. "Газпром - Арена", - говорится в сообщении.
Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКанье УэстГазпром
 
 
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