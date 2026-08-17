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Канье Уэст впервые выступит в России

Канье Уэст впервые выступит в России - 17.08.2026, ПРАЙМ

Канье Уэст впервые выступит в России

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:26+0300

2026-08-17T14:26+0300

2026-08-17T14:37+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

канье уэст

газпром

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. "Kanye West - Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. "Газпром - Арена", - говорится в сообщении. Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром