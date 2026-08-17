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Кузбасс снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн
Кузбасс снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн - 17.08.2026, ПРАЙМ
Кузбасс снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн
Кузбасс с начала года снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщило министерство угольной промышленности... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:40+0300
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КЕМЕРОВО, 17 авг- ПРАЙМ. Кузбасс с начала года снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщило министерство угольной промышленности региона. "С начала 2026 года угольщиками Кузбасса добыто 107,4 миллиона тонн угля (снижение на 2,9 миллиона тонн к уровню 2025 года), в том числе: открытым способом – 72,1 миллиона тонн (увеличение на 0,3 миллиона тонн); подземным способом – 35,4 миллиона тонн (снижение на 3,2 миллиона тонн)", – говорится в сообщении. Уточняется, что за июль добыто 14,7 миллиона тонн угля (увеличение на 0,9 миллиона тонн к уровню 2025 года). В том числе открытым способом добыто 10,8 миллиона тонн (увеличение на 1,3 миллиона тонн); подземным способом – 3,9 миллиона тонн (снижение на 0,4 миллиона тонн).
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промышленность, кузбасс, россия
Промышленность, КУЗБАСС, РОССИЯ
Кузбасс снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн
Кузбасс с начала года снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн по сравнению с 2025 годом
КЕМЕРОВО, 17 авг- ПРАЙМ. Кузбасс с начала года снизил добычу угля на 2,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщило министерство угольной промышленности региона.
"С начала 2026 года угольщиками Кузбасса
добыто 107,4 миллиона тонн угля (снижение на 2,9 миллиона тонн к уровню 2025 года), в том числе: открытым способом – 72,1 миллиона тонн (увеличение на 0,3 миллиона тонн); подземным способом – 35,4 миллиона тонн (снижение на 3,2 миллиона тонн)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за июль добыто 14,7 миллиона тонн угля (увеличение на 0,9 миллиона тонн к уровню 2025 года). В том числе открытым способом добыто 10,8 миллиона тонн (увеличение на 1,3 миллиона тонн); подземным способом – 3,9 миллиона тонн (снижение на 0,4 миллиона тонн).