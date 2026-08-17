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Угольные электростанции Нидерландов вышли на рекордный уровень
Угольные электростанции Нидерландов вышли на рекордный уровень - 17.08.2026, ПРАЙМ
Угольные электростанции Нидерландов вышли на рекордный уровень
Угольные электростанции Нидерландов в этом году произвели больше электроэнергии, чем за весь 2024 год, чему способствовали высокие цены на газ и резкий рост... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:37+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Угольные электростанции Нидерландов в этом году произвели больше электроэнергии, чем за весь 2024 год, чему способствовали высокие цены на газ и резкий рост спроса со стороны Бельгии, пишет в понедельник газета Financieele Dagblad. "В этом году угольные электростанции произвели уже больше электроэнергии, чем за весь 2024 год", - говорится в статье. Основными причинами указываются высокие цены на энергоносители и резкий рост спроса на электроэнергию со стороны Бельгии. По состоянию на 14 августа, производство электроэнергии на угольных станциях в Нидерландах пока остается ниже показателя за 2025 год, однако, отмечает издание, судя по текущей динамике, может превысить и его. При этом впереди еще ждут более холодные осенние месяцы, когда угольные электростанции обычно работают активнее из-за роста спроса на электроэнергию и снижения выработки возобновляемых источников. Как пояснил газете преподаватель по энергетическим преобразованиям Университета прикладных наук Ханзе в Гронингене Мартин Виссер, две крупные бельгийские АЭС находятся на техническом обслуживании, из-за чего Нидерландам пришлось увеличить поставки электроэнергии в эту страну. "Вырос спрос на электроэнергию из-за рубежа. Мы экспортируем много электроэнергии", - заявил Виссер. Как отмечается, последний раз угольные станции Нидерландов работали настолько активно во время энергетического кризиса 2022 года, когда из-за конфликта на Украине резко подорожал газ. Сейчас похожая ситуация складывается на фоне ситуации вокруг Ирана. При этом уголь остается самым загрязняющим видом генерации. По закону нидерландские угольные электростанции должны закрыться не позднее 2030 года.
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мировая экономика, нидерланды, бельгия, украина
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА
Угольные электростанции Нидерландов вышли на рекордный уровень
Financiele Dagblad: Нидерланды произвели больше электроэнергии, чем в 2024 году
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Угольные электростанции Нидерландов в этом году произвели больше электроэнергии, чем за весь 2024 год, чему способствовали высокие цены на газ и резкий рост спроса со стороны Бельгии, пишет в понедельник газета Financieele Dagblad.
"В этом году угольные электростанции произвели уже больше электроэнергии, чем за весь 2024 год", - говорится в статье. Основными причинами указываются высокие цены на энергоносители и резкий рост спроса на электроэнергию со стороны Бельгии
.
По состоянию на 14 августа, производство электроэнергии на угольных станциях в Нидерландах
пока остается ниже показателя за 2025 год, однако, отмечает издание, судя по текущей динамике, может превысить и его. При этом впереди еще ждут более холодные осенние месяцы, когда угольные электростанции обычно работают активнее из-за роста спроса на электроэнергию и снижения выработки возобновляемых источников.
Как пояснил газете преподаватель по энергетическим преобразованиям Университета прикладных наук Ханзе в Гронингене Мартин Виссер, две крупные бельгийские АЭС находятся на техническом обслуживании, из-за чего Нидерландам пришлось увеличить поставки электроэнергии в эту страну.
"Вырос спрос на электроэнергию из-за рубежа. Мы экспортируем много электроэнергии", - заявил Виссер.
Как отмечается, последний раз угольные станции Нидерландов работали настолько активно во время энергетического кризиса 2022 года, когда из-за конфликта на Украине
резко подорожал газ. Сейчас похожая ситуация складывается на фоне ситуации вокруг Ирана
.
При этом уголь остается самым загрязняющим видом генерации. По закону нидерландские угольные электростанции должны закрыться не позднее 2030 года.