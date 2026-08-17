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Временное управление просят ввести в российских компаниях Nestle, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Временное управление просят ввести в российских компаниях Nestle, пишут СМИ
Временное управление просят ввести в российских компаниях Nestle, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
Временное управление просят ввести в российских компаниях Nestle, пишут СМИ
Временное управление просят ввести в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle, пишет газета... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:12+0300
2026-08-17T09:13+0300
бизнес
россия
nestle
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Временное управление просят ввести в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle, пишет газета "Коммерсант". По данным издания, ООО "КС Логистика" попросило рассмотреть возможность введения временного управления в отношении пяти российских структур Nestle - "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" и "Атриум Инновейшенс Рус". ООО "КС Логистика" обратилось к президенту России Владимиру Путину, пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Еще один источник издания утверждает, что для предоставления отзыва обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. "Сейчас там ведется сбор информации, ответ планируется представить до конца года", - говорится в статье. Как пишет газета, свое предложение компания мотивировала отсутствием у Nestle планов по расширению производственных мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров. В российском офисе Nestle изданию заявили, что не получали запросов от государственных органов по поводу обращения "КС Логистики". Там отметили, что офисы и фабрики компании продолжают работать в России и выполнять все обязательства. По оценке генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, стоимость российского бизнеса Nestle с учетом возможной накопленной нераспределенной прибыли может составлять 160-170 миллиардов рублей. "Коммерсант" отмечает, что введение временного управления теоретически может стать первым этапом процедуры смены собственника, однако само по себе не предполагает изъятия актива. Как следует из данных "БИР Аналитик", ООО "КС Логистика" зарегистрировано в Москве в 2015 году, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. Бенефициар и гендиректор компании - Герасим Богомолов.
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бизнес, россия, nestle
Бизнес, РОССИЯ, Nestle
09:12 17.08.2026 (обновлено: 09:13 17.08.2026)
 
Временное управление просят ввести в российских компаниях Nestle, пишут СМИ

"Ъ": временное управление просят ввести в российских юридических лицах Nestle

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Временное управление просят ввести в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle, пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, ООО "КС Логистика" попросило рассмотреть возможность введения временного управления в отношении пяти российских структур Nestle - "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" и "Атриум Инновейшенс Рус".
ООО "КС Логистика" обратилось к президенту России Владимиру Путину, пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Еще один источник издания утверждает, что для предоставления отзыва обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. "Сейчас там ведется сбор информации, ответ планируется представить до конца года", - говорится в статье.
Как пишет газета, свое предложение компания мотивировала отсутствием у Nestle планов по расширению производственных мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров.
В российском офисе Nestle изданию заявили, что не получали запросов от государственных органов по поводу обращения "КС Логистики". Там отметили, что офисы и фабрики компании продолжают работать в России и выполнять все обязательства.
По оценке генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, стоимость российского бизнеса Nestle с учетом возможной накопленной нераспределенной прибыли может составлять 160-170 миллиардов рублей. "Коммерсант" отмечает, что введение временного управления теоретически может стать первым этапом процедуры смены собственника, однако само по себе не предполагает изъятия актива.
Как следует из данных "БИР Аналитик", ООО "КС Логистика" зарегистрировано в Москве в 2015 году, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. Бенефициар и гендиректор компании - Герасим Богомолов.
 
БизнесРОССИЯNestle
 
 
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