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Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ

Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ

Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ

Поступления средств от утильсбора в бюджет РФ с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, пишет... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:27+0300

2026-08-17T08:27+0300

2026-08-17T08:27+0300

финансы

россия

минфин

утильсбор

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поступления средств от утильсбора в бюджет РФ с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Электронного бюджета". "Поступления в федеральный бюджет от утильсбора резко выросли в 2026 году. К середине августа по этой статье доходы составили 309,2 миллиарда рублей - это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025-го", - говорится в материале. Как отмечают опрошенные "Известиями" эксперты, рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексацией коэффициентов на 10–20% с начала 2026-го, а также с ростом объемов ввоза машин на фоне снижения ставок по кредитам. За год власти ожидают собрать по статье более 1,65 триллиона рублей, однако пока в казну поступило менее 20% от намеченной суммы. В Минфине пояснили изданию, что деньги приходят в бюджет неравномерно, поскольку сроки уплаты по произведенным в РФ машинам были перенесены на декабрь, при этом ожидается, что основную часть платежей переведут к концу 2026-го года.

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финансы, россия, минфин, утильсбор