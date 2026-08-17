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Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ
Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ
Поступления средств от утильсбора в бюджет РФ с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, пишет... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:27+0300
2026-08-17T08:27+0300
финансы
россия
минфин
утильсбор
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поступления средств от утильсбора в бюджет РФ с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Электронного бюджета". "Поступления в федеральный бюджет от утильсбора резко выросли в 2026 году. К середине августа по этой статье доходы составили 309,2 миллиарда рублей - это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025-го", - говорится в материале. Как отмечают опрошенные "Известиями" эксперты, рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексацией коэффициентов на 10–20% с начала 2026-го, а также с ростом объемов ввоза машин на фоне снижения ставок по кредитам. За год власти ожидают собрать по статье более 1,65 триллиона рублей, однако пока в казну поступило менее 20% от намеченной суммы. В Минфине пояснили изданию, что деньги приходят в бюджет неравномерно, поскольку сроки уплаты по произведенным в РФ машинам были перенесены на декабрь, при этом ожидается, что основную часть платежей переведут к концу 2026-го года.
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финансы, россия, минфин, утильсбор
Финансы, РОССИЯ, Минфин, утильсбор
08:27 17.08.2026
 
Поступления от утильсбора в бюджет России выросли на 40%, пишут СМИ

"Известия": поступления от утильсбора в бюджет России с начала года выросли на 40%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, архивное фото
Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поступления средств от утильсбора в бюджет РФ с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Электронного бюджета".
"Поступления в федеральный бюджет от утильсбора резко выросли в 2026 году. К середине августа по этой статье доходы составили 309,2 миллиарда рублей - это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025-го", - говорится в материале.
Как отмечают опрошенные "Известиями" эксперты, рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексацией коэффициентов на 10–20% с начала 2026-го, а также с ростом объемов ввоза машин на фоне снижения ставок по кредитам.
За год власти ожидают собрать по статье более 1,65 триллиона рублей, однако пока в казну поступило менее 20% от намеченной суммы. В Минфине пояснили изданию, что деньги приходят в бюджет неравномерно, поскольку сроки уплаты по произведенным в РФ машинам были перенесены на декабрь, при этом ожидается, что основную часть платежей переведут к концу 2026-го года.
 
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