https://1prime.ru/20260817/uvb-872425364.html
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день - 17.08.2026, ПРАЙМ
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день
Первое сообщение за день прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:26+0300
2026-08-17T13:26+0300
2026-08-17T13:26+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863142135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb3859699b475a4f6997ee04d5fc706c.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Первое сообщение за день прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Первое сообщение за день было зафиксировано в понедельник в 12.48 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Атрий". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863142135_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab001f4fd163e8faa4f2f66e3dc52d94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день
"Радиостанция Судного дня" сообщила о первом сообщении за день
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Первое сообщение за день прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение за день было зафиксировано в понедельник в 12.48 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Атрий".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".