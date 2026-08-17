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В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день - 17.08.2026, ПРАЙМ

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое сообщение за день

Первое сообщение за день прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:26+0300

2026-08-17T13:26+0300

2026-08-17T13:26+0300

общество

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Первое сообщение за день прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Первое сообщение за день было зафиксировано в понедельник в 12.48 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Атрий". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".

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общество