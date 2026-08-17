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ВЭС Азербайджана увеличили производство электроэнергии в 22 раза

ВЭС Азербайджана увеличили производство электроэнергии в 22 раза - 17.08.2026, ПРАЙМ

ВЭС Азербайджана увеличили производство электроэнергии в 22 раза

Ветровые электростанции (ВЭС) Азербайджана в январе-июле 2026 года произвели 606 миллионов кВт.ч электроэнергии, что в 22 раза больше по сравнению с аналогичным | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T18:12+0300

2026-08-17T18:12+0300

2026-08-17T18:12+0300

азербайджан

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БАКУ, 17 авг – ПРАЙМ. Ветровые электростанции (ВЭС) Азербайджана в январе-июле 2026 года произвели 606 миллионов кВт.ч электроэнергии, что в 22 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете государственного комитета по статистике республики. "В январе–июле этого года ветровые электростанции Азербайджана произвели 606 миллионов кВт.ч электроэнергии, что в 22 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - следует из отчета. За семь месяцев 2025 года ветровые электростанции страны произвели 27,6 миллиона кВт.ч электроэнергии.

азербайджан

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азербайджан