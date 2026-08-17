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Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн

Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн - 17.08.2026, ПРАЙМ

Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября открывает прямые рейсы из московского аэропорта "Внуково" на курорт Египта Эль-Аламейн, сообщила воздушная | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:17+0300

2026-08-17T15:17+0300

2026-08-17T15:17+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября открывает прямые рейсы из московского аэропорта "Внуково" на курорт Египта Эль-Аламейн, сообщила воздушная гавань. "С 7 сентября авиакомпания Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в международный аэропорт Эль-Аламейн... Эль-Аламейн расположен на Средиземноморском побережье и часто называется "египетскими Мальдивами" за белоснежные пляжи и чистое море", - говорится в сообщении. Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, вылеты запланированы два раза в неделю: по понедельникам в 23:55 мск и по четвергам в 22:30 мск, добавили во "Внуково". Ранее в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс по маршруту Эль-Аламейн – Москва. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили Azur Air и Red Wings.

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