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Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн
Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн - 17.08.2026, ПРАЙМ
Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября открывает прямые рейсы из московского аэропорта "Внуково" на курорт Египта Эль-Аламейн, сообщила воздушная | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:17+0300
2026-08-17T15:17+0300
бизнес
египет
москва
аэропорт внуково
red sea airlines
azur air
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября открывает прямые рейсы из московского аэропорта "Внуково" на курорт Египта Эль-Аламейн, сообщила воздушная гавань. "С 7 сентября авиакомпания Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в международный аэропорт Эль-Аламейн... Эль-Аламейн расположен на Средиземноморском побережье и часто называется "египетскими Мальдивами" за белоснежные пляжи и чистое море", - говорится в сообщении. Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, вылеты запланированы два раза в неделю: по понедельникам в 23:55 мск и по четвергам в 22:30 мск, добавили во "Внуково". Ранее в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс по маршруту Эль-Аламейн – Москва. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили Azur Air и Red Wings.
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бизнес, египет, москва, аэропорт внуково, red sea airlines, azur air
Бизнес, ЕГИПЕТ, МОСКВА, аэропорт Внуково, Red Sea Airlines, Azur Air
15:17 17.08.2026
 
Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в Эль-Аламейн

Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" на курорт Эль-Аламейн

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября открывает прямые рейсы из московского аэропорта "Внуково" на курорт Египта Эль-Аламейн, сообщила воздушная гавань.
"С 7 сентября авиакомпания Red Sea Airlines открывает прямые рейсы из "Внуково" в международный аэропорт Эль-Аламейн... Эль-Аламейн расположен на Средиземноморском побережье и часто называется "египетскими Мальдивами" за белоснежные пляжи и чистое море", - говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, вылеты запланированы два раза в неделю: по понедельникам в 23:55 мск и по четвергам в 22:30 мск, добавили во "Внуково".
Ранее в субботу авиакомпания Air Cairo выполнила первый рейс по маршруту Эль-Аламейн – Москва. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили Azur Air и Red Wings.
 
БизнесЕГИПЕТМОСКВАаэропорт ВнуковоRed Sea AirlinesAzur Air
 
 
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