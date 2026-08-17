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Конец ядерного порядка: мир вступает в новую гонку вооружений - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Конец ядерного порядка: мир вступает в новую гонку вооружений
Конец ядерного порядка: мир вступает в новую гонку вооружений - 17.08.2026, ПРАЙМ
Конец ядерного порядка: мир вступает в новую гонку вооружений
Мир неосознанно вступает в новую гонку ядерных вооружений, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post. По мере прекращения действия договоров,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:31+0300
2026-08-17T16:31+0300
общество
китай
кндр
южная корея
дональд трамп
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мир неосознанно вступает в новую гонку ядерных вооружений, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post. По мере прекращения действия договоров, разрабатывавшихся десятилетиями, государства, прежде отвергавшие обладание ядерным оружием, пересматривают позицию. Часы Судного дня показывают 85 секунд до полуночи — ближайший к апокалипсису показатель за всю историю.Соединенные Штаты и Россия, на долю которых приходится 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года не связаны никаким договором об ограничении вооружений. Договор СНВ-3, продленный в 2021 году, утратил силу в феврале. Дональд Трамп заявил о намерении заключить более выгодное соглашение.В условиях многополярного мира двусторонний контроль теряет актуальность. Китай, располагающий более чем 600 боеголовками, продолжает наращивать потенциал и отказывается от участия в переговорах. В арсенале КНДР, по оценкам, хранятся 50 собранных боеголовок и материалы еще на 90 единиц, но переговоров с Пхеньяном не было с 2019 года.Рост обеспокоенности по поводу надежности гарантий безопасности со стороны США толкает Южную Корею и Японию к открытому обсуждению ранее недопустимого вопроса о создании собственного ядерного оружия. Согласно опросам, почти 70% граждан Южной Кореи выступают за разработку собственной бомбы. Япония продолжает формально придерживаться "трех неядерных принципов", но премьер-министр Санаэ Такаити начала вносить изменения в риторику, а министр обороны инициировал более широкую дискуссию.Некоторые сторонники реалистического подхода — так называемые ядерные оптимисты — полагают, что расширение круга ядерных государств может способствовать стабильности. Однако распространение оружия увеличивает нестабильность. Баллистическая ракета из КНДР или Китая может достичь Вашингтона за 30 минут, но до Сеула или Токио — менее чем за 15. Столь сжатые временные рамки повышают риск ответного удара, решение о котором придется принимать в считанные минуты.Масштабные переговоры о разоружении кажутся маловероятными. Более реалистичный путь — меры укрепления доверия. В идеале страны могли бы уведомлять друг друга об испытаниях и пусках, предоставлять данные о арсеналах и допускать инспекторов. Необходимо установить прямые военные каналы связи между всеми ядерными державами, включая Китай.
китай
кндр
южная корея
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общество , китай, кндр, южная корея, дональд трамп
Общество , КИТАЙ, КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп
16:31 17.08.2026
 
Конец ядерного порядка: мир вступает в новую гонку вооружений

США и Россия без договора, Китай наращивает арсенал, Япония и Корея думают о бомбе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемый планирующий боеприпас "Гром-32" и авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мир неосознанно вступает в новую гонку ядерных вооружений, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post. По мере прекращения действия договоров, разрабатывавшихся десятилетиями, государства, прежде отвергавшие обладание ядерным оружием, пересматривают позицию. Часы Судного дня показывают 85 секунд до полуночи — ближайший к апокалипсису показатель за всю историю.
Соединенные Штаты и Россия, на долю которых приходится 86% мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года не связаны никаким договором об ограничении вооружений. Договор СНВ-3, продленный в 2021 году, утратил силу в феврале. Дональд Трамп заявил о намерении заключить более выгодное соглашение.
В условиях многополярного мира двусторонний контроль теряет актуальность. Китай, располагающий более чем 600 боеголовками, продолжает наращивать потенциал и отказывается от участия в переговорах. В арсенале КНДР, по оценкам, хранятся 50 собранных боеголовок и материалы еще на 90 единиц, но переговоров с Пхеньяном не было с 2019 года.
Рост обеспокоенности по поводу надежности гарантий безопасности со стороны США толкает Южную Корею и Японию к открытому обсуждению ранее недопустимого вопроса о создании собственного ядерного оружия. Согласно опросам, почти 70% граждан Южной Кореи выступают за разработку собственной бомбы. Япония продолжает формально придерживаться "трех неядерных принципов", но премьер-министр Санаэ Такаити начала вносить изменения в риторику, а министр обороны инициировал более широкую дискуссию.
Некоторые сторонники реалистического подхода — так называемые ядерные оптимисты — полагают, что расширение круга ядерных государств может способствовать стабильности. Однако распространение оружия увеличивает нестабильность. Баллистическая ракета из КНДР или Китая может достичь Вашингтона за 30 минут, но до Сеула или Токио — менее чем за 15. Столь сжатые временные рамки повышают риск ответного удара, решение о котором придется принимать в считанные минуты.
Масштабные переговоры о разоружении кажутся маловероятными. Более реалистичный путь — меры укрепления доверия. В идеале страны могли бы уведомлять друг друга об испытаниях и пусках, предоставлять данные о арсеналах и допускать инспекторов. Необходимо установить прямые военные каналы связи между всеми ядерными державами, включая Китай.
 
ОбществоКИТАЙКНДРЮЖНАЯ КОРЕЯДональд Трамп
 
 
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