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Выручка Antrhopic во II квартале выросла в 14 раз

Выручка Antrhopic во II квартале выросла в 14 раз - 17.08.2026, ПРАЙМ

Выручка Antrhopic во II квартале выросла в 14 раз

Выручка технологической компании в сфере искусственного интеллекта Antrhopic выросла во втором квартале примерно в 14 раз в годовом выражении, до более чем 11,5 | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:20+0300

2026-08-17T08:20+0300

2026-08-17T08:20+0300

технологии

сан-франциско

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Выручка технологической компании в сфере искусственного интеллекта Antrhopic выросла во втором квартале примерно в 14 раз в годовом выражении, до более чем 11,5 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы компании. "Anthropic PBC сообщает потенциальным инвесторам, что ее выручка во втором квартале выросла по меньшей мере в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Блумберг", - говорится в сообщении. Как следует из содержания документов, компания сообщила о предварительном показателе выручки в более 11,5 миллиарда долларов за прошедший квартал, что оказалось больше показателей в 787 миллионов долларов за аналогичный период годом ранее и в 4,73 миллиарда долларов в первом квартале 2026 года. Кроме того, компания отчиталась о положительном значении квартальной скорректированной операционной прибыли, при этом финансовые показатели могут быть пересмотрены, указывается в материале. Ранее в августе газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источники, что Anthropic в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) может быть оценена в 2 триллиона долларов и более, листинг компании может стать крупнейшим в истории. В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Блумберг сообщал, что разработчик ИИ планирует дебют на бирже в октябре. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, сан-франциско