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Проверку ИИ на духовные ценности обсудил "Яндекс" с Минцифры
Проверку ИИ на духовные ценности обсудил "Яндекс" с Минцифры - 17.08.2026, ПРАЙМ
Проверку ИИ на духовные ценности обсудил "Яндекс" с Минцифры
"Яндекс" принял участие в рабочей встрече в Минцифры, где обсуждались возможные подходы к проверке моделей искусственного интеллекта на предмет соответствия... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:10+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" принял участие в рабочей встрече в Минцифры, где обсуждались возможные подходы к проверке моделей искусственного интеллекта на предмет соответствия духовно-нравственным ценностям, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Как написала в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, "Яндекс" представил правительству концепцию национального датасета - набора тестовых заданий и эталонных данных для тестирования моделей искусственного интеллекта на предмет соответствия духовно-нравственным ценностям. "На рабочей встрече в Минцифры представители нескольких компаний обсуждали возможные подходы к такой проверке. "Яндекс" был одним из участников обсуждения и высказал свою позицию – содержание датасета должно быть открытым по общепринятым принципам отрасли", - заявили в пресс-службе. В "Яндексе" также добавили, что компания не представляла концепцию национального датасета и набор тестов для проверки ИИ-моделей.
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технологии, россия, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Яндекс
Проверку ИИ на духовные ценности обсудил "Яндекс" с Минцифры
"Яндекс" обсудил с Минцифры вопросы проверки моделей ИИ на соответствие духовным ценностям
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" принял участие в рабочей встрече в Минцифры, где обсуждались возможные подходы к проверке моделей искусственного интеллекта на предмет соответствия духовно-нравственным ценностям, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Как написала в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, "Яндекс
" представил правительству концепцию национального датасета - набора тестовых заданий и эталонных данных для тестирования моделей искусственного интеллекта на предмет соответствия духовно-нравственным ценностям.
"На рабочей встрече в Минцифры представители нескольких компаний обсуждали возможные подходы к такой проверке. "Яндекс" был одним из участников обсуждения и высказал свою позицию – содержание датасета должно быть открытым по общепринятым принципам отрасли", - заявили в пресс-службе.
В "Яндексе" также добавили, что компания не представляла концепцию национального датасета и набор тестов для проверки ИИ-моделей.