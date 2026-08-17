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Доля юаня в платежах А7 составила 41% с начала года
Доля юаня в платежах А7 составила 41% с начала года - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доля юаня в платежах А7 составила 41% с начала года
Доля юаня в структуре валютных платежей системы международных расчетов А7 составила с начала текущего года 41%, а по географии платежей лидирует Гонконг,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:51+0300
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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре валютных платежей системы международных расчетов А7 составила с начала текущего года 41%, а по географии платежей лидирует Гонконг, заявила на форуме "Ростки" руководитель департамента по работе с клиентами микро и малого бизнеса А7 Татьяна Журба. "Мы не просто направлены на Восток, а мы уже эффективно сотрудничаем с Востоком. Это видно по графикам: доля юаня - 41% наших платежей", - сообщила Журба, говоря о доле юаня в платежах А7 с начала 2026 года. Второе место, по данным презентации, занимает доллар с долей 32%. Следом расположился евро (15%), а также дирхам ОАЭ и другие валюты (12%). По географии платежей лидируют Гонконг (37%), Китай (31%), ОАЭ (18%) и Турция (7%). "Если говорить по отраслям, то здесь мы видим превалирует у нас электроника. Буквально, наверное, два года назад это была оптовая торговля, даже год назад, оптовая торговля, логистика", - отметила Журба. Из ее презентации следует, что в структуре платежей компании с начала года в импорте на долю расчетов в отрасли электроники приходится 48%, 19% - на автотовары, 9% - на стройматериалы, 8% - на химсредства, 6% - на пищевые добавки, 5% - на текстиль. А7 - российская система международных расчетов и инструмент поддержки российского бизнеса во внешнеторговых операциях. В прошлом году компания была внесена Минфином США в санкционный список. В компании заявили, что это не окажет влияния на ее деятельность.
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финансы, гонконг, оаэ, китай, минфин сша
Финансы, ГОНКОНГ, ОАЭ, КИТАЙ, Минфин США
Доля юаня в платежах А7 составила 41% с начала года
Доля юаня в платежах А7 с начала года составила 41%, по географии - Гонконг
КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре валютных платежей системы международных расчетов А7 составила с начала текущего года 41%, а по географии платежей лидирует Гонконг, заявила на форуме "Ростки" руководитель департамента по работе с клиентами микро и малого бизнеса А7 Татьяна Журба.
"Мы не просто направлены на Восток, а мы уже эффективно сотрудничаем с Востоком. Это видно по графикам: доля юаня - 41% наших платежей", - сообщила Журба, говоря о доле юаня в платежах А7 с начала 2026 года.
Второе место, по данным презентации, занимает доллар с долей 32%. Следом расположился евро (15%), а также дирхам ОАЭ
и другие валюты (12%).
По географии платежей лидируют Гонконг
(37%), Китай
(31%), ОАЭ (18%) и Турция
(7%).
"Если говорить по отраслям, то здесь мы видим превалирует у нас электроника. Буквально, наверное, два года назад это была оптовая торговля, даже год назад, оптовая торговля, логистика", - отметила Журба.
Из ее презентации следует, что в структуре платежей компании с начала года в импорте на долю расчетов в отрасли электроники приходится 48%, 19% - на автотовары, 9% - на стройматериалы, 8% - на химсредства, 6% - на пищевые добавки, 5% - на текстиль.
А7 - российская система международных расчетов и инструмент поддержки российского бизнеса во внешнеторговых операциях. В прошлом году компания была внесена Минфином США
в санкционный список. В компании заявили, что это не окажет влияния на ее деятельность.