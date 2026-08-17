https://1prime.ru/20260817/yuan-872442556.html
Курс юаня вырос до 12,61 рубля
Курс юаня вырос до 12,61 рубля - 17.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня вырос до 12,61 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:05+0300
2026-08-17T19:05+0300
2026-08-17T19:05+0300
рынок
юань
мосбиржа
рубль
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872442556.jpg?1786982751
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 8 копеек, закрыв торги на отметке 12,61 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, мосбиржа, рубль, торги
Рынок, юань, Мосбиржа, рубль, Торги
Курс юаня вырос до 12,61 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,61 рубля