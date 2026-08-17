Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/zabajkale-872409139.html
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог
Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:27+0300
2026-08-17T08:27+0300
бизнес
россия
забайкалье
чита
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872409139.jpg?1786944422
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы, информирует минтранс региона. В воскресенье краевое ГУМЧС сообщало, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются. Спасатели также эвакуировали в ПВР 19 человек в селе Алеур и поселке Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом. "Подъезд к селу Новый Олов: размыв объезда моста на участке километра 7, проезда нет. Чернышевск - Букачача: размыв подхода к мосту на участке километра 15+773, выход воды и размывы полотна на участках километра 9, 38, 41, 42. Проезда нет с 38-го километра. Подъезд к селу Укурей: размыв и выход воды на проезжую часть на 9-м километре дороги... Проезд будет обеспечен в ближайшее время", - говорится в сообщении. Также в нескольких районах края на дорогах затруднен проезд, специалисты работают над восстановлением, сообщается в релизе. Кроме того, вода вышла на дорогу, размыв проезжую часть на одном из участков на подъезде к селу Илим, паводоком подтопило и участок трассы у моста возле села Байгул. Дорожники уже прокопали траншею для спуска воды, есть альтернативный проезд через села Ареда и Комсомольское, уточнили в минтрансе. Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.
забайкалье
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, забайкалье, чита
Бизнес, РОССИЯ, Забайкалье, ЧИТА
08:27 17.08.2026
 
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог

Проезда нет на участках трех дорог в Забайкалье из-за паводка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы, информирует минтранс региона.
В воскресенье краевое ГУМЧС сообщало, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются. Спасатели также эвакуировали в ПВР 19 человек в селе Алеур и поселке Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом.
"Подъезд к селу Новый Олов: размыв объезда моста на участке километра 7, проезда нет. Чернышевск - Букачача: размыв подхода к мосту на участке километра 15+773, выход воды и размывы полотна на участках километра 9, 38, 41, 42. Проезда нет с 38-го километра. Подъезд к селу Укурей: размыв и выход воды на проезжую часть на 9-м километре дороги... Проезд будет обеспечен в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также в нескольких районах края на дорогах затруднен проезд, специалисты работают над восстановлением, сообщается в релизе.
Кроме того, вода вышла на дорогу, размыв проезжую часть на одном из участков на подъезде к селу Илим, паводоком подтопило и участок трассы у моста возле села Байгул. Дорожники уже прокопали траншею для спуска воды, есть альтернативный проезд через села Ареда и Комсомольское, уточнили в минтрансе.
Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.
 
БизнесРОССИЯЗабайкальеЧИТА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала