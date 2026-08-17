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В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог

В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог - 17.08.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог

Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:27+0300

2026-08-17T08:27+0300

2026-08-17T08:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы, информирует минтранс региона. В воскресенье краевое ГУМЧС сообщало, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются. Спасатели также эвакуировали в ПВР 19 человек в селе Алеур и поселке Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом. "Подъезд к селу Новый Олов: размыв объезда моста на участке километра 7, проезда нет. Чернышевск - Букачача: размыв подхода к мосту на участке километра 15+773, выход воды и размывы полотна на участках километра 9, 38, 41, 42. Проезда нет с 38-го километра. Подъезд к селу Укурей: размыв и выход воды на проезжую часть на 9-м километре дороги... Проезд будет обеспечен в ближайшее время", - говорится в сообщении. Также в нескольких районах края на дорогах затруднен проезд, специалисты работают над восстановлением, сообщается в релизе. Кроме того, вода вышла на дорогу, размыв проезжую часть на одном из участков на подъезде к селу Илим, паводоком подтопило и участок трассы у моста возле села Байгул. Дорожники уже прокопали траншею для спуска воды, есть альтернативный проезд через села Ареда и Комсомольское, уточнили в минтрансе. Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.

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