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В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог
Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:27+0300
2026-08-17T08:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы, информирует минтранс региона.
В воскресенье краевое ГУМЧС сообщало, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются. Спасатели также эвакуировали в ПВР 19 человек в селе Алеур и поселке Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом.
"Подъезд к селу Новый Олов: размыв объезда моста на участке километра 7, проезда нет. Чернышевск - Букачача: размыв подхода к мосту на участке километра 15+773, выход воды и размывы полотна на участках километра 9, 38, 41, 42. Проезда нет с 38-го километра. Подъезд к селу Укурей: размыв и выход воды на проезжую часть на 9-м километре дороги... Проезд будет обеспечен в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также в нескольких районах края на дорогах затруднен проезд, специалисты работают над восстановлением, сообщается в релизе.
Кроме того, вода вышла на дорогу, размыв проезжую часть на одном из участков на подъезде к селу Илим, паводоком подтопило и участок трассы у моста возле села Байгул. Дорожники уже прокопали траншею для спуска воды, есть альтернативный проезд через села Ареда и Комсомольское, уточнили в минтрансе.
Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.
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В Забайкалье из-за паводка нет проезда на участках трех дорог
Проезда нет на участках трех дорог в Забайкалье из-за паводка
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Проезда нет на участках трех дорог в Забайкальском крае из-за паводка, еще на ряде автотрасс проезд затруднен, дорожные службы ведут восстановительные работы, информирует минтранс региона.
В воскресенье краевое ГУМЧС сообщало, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются. Спасатели также эвакуировали в ПВР 19 человек в селе Алеур и поселке Зудыра, где оказались подтоплены приусадебные участки и один жилой дом.
"Подъезд к селу Новый Олов: размыв объезда моста на участке километра 7, проезда нет. Чернышевск - Букачача: размыв подхода к мосту на участке километра 15+773, выход воды и размывы полотна на участках километра 9, 38, 41, 42. Проезда нет с 38-го километра. Подъезд к селу Укурей: размыв и выход воды на проезжую часть на 9-м километре дороги... Проезд будет обеспечен в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также в нескольких районах края на дорогах затруднен проезд, специалисты работают над восстановлением, сообщается в релизе.
Кроме того, вода вышла на дорогу, размыв проезжую часть на одном из участков на подъезде к селу Илим, паводоком подтопило и участок трассы у моста возле села Байгул. Дорожники уже прокопали траншею для спуска воды, есть альтернативный проезд через села Ареда и Комсомольское, уточнили в минтрансе.
Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.