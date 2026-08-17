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Syrian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов

Syrian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Syrian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов

Авиакомпания Syrian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов или расширение географии маршрутов в сообщении с Россией, российские авиаперевозчики... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:28+0300

2026-08-17T22:28+0300

2026-08-17T22:28+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Syrian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов или расширение географии маршрутов в сообщении с Россией, российские авиаперевозчики заинтересованность в выполнении рейсов в Сирию не проявляли, сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа. Рейсы между Дамаском и Москвой выполняет авиакомпания Syrian Air. "Заявок от Syrian Air на увеличение частоты полетов или расширение географии маршрутов в Росавиацию не поступало. Российские авиаперевозчики заинтересованность в выполнении рейсов в Сирию не проявляли", - сообщили в Минтрансе. Росавиация ранее выдала разрешение Syrian Air на выполнение регулярных рейсов между Дамаском и Москвой. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 один раз в неделю по воскресеньям: прилет из Дамаска в Шереметьево – в 07.00, вылет обратно в Дамаск – в 08.10.

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бизнес, россия, дамаск, сирия, москва, росавиация, аэропорт шереметьево, a320neo