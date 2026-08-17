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Запад насторожился: Россия и Китай сближаются в Заполярье
Запад насторожился: Россия и Китай сближаются в Заполярье - 17.08.2026, ПРАЙМ
Запад насторожился: Россия и Китай сближаются в Заполярье
На Западе с тревогой смотрят на сближение России и Китая благодаря Северному морскому пути, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью на сайте CNN. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:35+0300
2026-08-17T14:35+0300
2026-08-17T14:35+0300
россия
запад
китай
мировая экономика
северный морской путь
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. На Западе с тревогой смотрят на сближение России и Китая благодаря Северному морскому пути, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью на сайте CNN."Анализ данных о перевозках, проведенный для CNN норвежским Центром логистики Крайнего Севера, показывает, что с началом боевых действий на Украине в международном транзите по этому маршруту господствовал один иностранный игрок — Китай", — сообщило издание.По словам журналистов, торговля поддерживает российскую экономику и укрепляет энергетическую безопасность Китая. Они подчеркнули, что Северный морской путь стал для КНР ускоренным маршрутом доставки топлива, подпадающего под санкции США."Китай и Россия готовятся к потенциально рекордному сезону на этом альтернативном морском маршруте на макушке земного шара", — добавили авторы публикации.Журналисты уточнили, что только в этом сезоне минимум шесть китайских судоходных компаний совершат по маршруту более 50 рейсов. В связи с этим у Запада зреет тревога, что присутствие Китая в регионе в будущем может обрести военное измерение.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. По его словам, Китай, Индия и другие страны уже обсуждают с Россией вопросы партнерство на этом маршруте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, запад, китай, мировая экономика, северный морской путь
РОССИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, Мировая экономика, Северный морской путь
Запад насторожился: Россия и Китай сближаются в Заполярье
CNN: Запад встревожен сближением России и Китая через Северный морской путь