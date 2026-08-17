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Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Названы регионы с самыми высокими зарплатами - 17.08.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Более половины работников в пяти северных регионах России получают зарплаты выше средней по стране, лидерами рейтинга по доле сотрудников с высокой зарплатой... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:26+0300

2026-08-17T08:26+0300

2026-08-17T08:26+0300

общество

россия

зарплата

работа

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Более половины работников в пяти северных регионах России получают зарплаты выше средней по стране, лидерами рейтинга по доле сотрудников с высокой зарплатой стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка, свидетельствует исследование РИА Новости. Выше 100 тысяч рублей Рост зарплаты в среднем по России в 2025 году составил 14,3%. По итогам года зарплата превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей. В 2026 году положительная динамика сохранилась, средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей. Уровень безработицы в июне 2026 года составлял 2,2%, что лишь немного больше исторического минимума 2,1%. Как считали рейтинг Основным показателем для ранжирования регионов в пятом ежегодном рейтинге субъектов РФ по уровню высоких зарплат стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого российского региона корректировалась на региональный уровень цен. В качестве временного интервала анализа использовался период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. Лидируют добывающие регионы и столицы По оценкам экспертов РИА Новости, в целом по России доля работников, получающих зарплату выше средней по стране, немногим менее трети. При этом в 19 регионах этот показатель выше среднероссийского значения. В то время как в 14 регионах доля работников, получающих зарплату выше средней по стране, не превышает 15%. Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. По мнению экспертов РИА Рейтинг, столь сильный результат ЯНАО объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добыче нефти и газа, а также относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными регионами. Второе место в рейтинге заняла Магаданская область, где доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 57,2%. На третьем месте находится Чукотский АО с долей в 56,5%. Четвертую и пятую позиции занимают Ненецкий автономный округ (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%) соответственно. Таким образом, субъекты, занимающие места со второго по пятое, показали достаточно сходные результаты, что может объясняться близкой структурой их экономик, ориентированных на добывающую отрасль (нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые). В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%). Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями обусловлено северными надбавками, развитой и высокодоходной добывающей промышленностью. А Москва и Санкт-Петербург выступают в роли ключевых финансовых и интеллектуальных центров страны, где сосредоточены штаб-квартиры большинства крупнейших российских компаний. Отрыв от аутсайдеров Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга существенен: средняя доля высокооплачиваемых работников в первой десятке более чем в пять раз превышает аналогичный показатель для регионов из нижней части рейтинга. Даже в замыкающем топ-10 Татарстане доля работников в несколько раз выше, чем наивысший показатель среди замыкающих рейтинг десяти регионов (12,8% у Ставропольского края). Вместе с тем еще в 31 регионе доля таких работников находится в диапазоне всего 20-30%. Стоит отметить, что в ряде регионов, преимущественно занимающих нижние позиции рейтинга, доля "зарплат в конвертах" может быть весьма значительна. У пяти аутсайдеров доля работников с зарплатами выше средней ниже 10%. Таким образом, в данном случае может быть некоторое искажение статистики. Зарплаты выше двух средних Согласно исследованию, в масштабах России порядка 8% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. Обращает на себя внимание, что разница по этому показателю еще более выражена, чем по доле работников с зарплатой выше одной средней. Если разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга по порогу одной средней зарплаты составлял немногим более 11 раз, то по порогу двух средних зарплат этот разрыв увеличивается почти до 25 раз. Лидером по доле высокооплачиваемых работников стал Ямало-Ненецкий АО с результатом 22,3%. Каждый пятый работник в регионе, как минимум, получает эквивалент двух среднероссийских зарплат. Второе место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский АО с результатом 19,2%, а на третьем месте – Москва, где доля таких высокооплачиваемых работников составила 17,9%. Также хороший результат продемонстрировали Магаданская область (17%), Ненецкий автономный округ (15,2%) и Сахалинская область (14,4%). Санкт-Петербург, с долей высокооплачиваемых работников в 11%, занимает восьмую позицию рейтинга по этому показателю. В целом девять регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников выше 10%, а у десяти регионов этот показатель меньше 2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, зарплата, работа