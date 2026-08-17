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Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову
Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову - 17.08.2026, ПРАЙМ
Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову
Защита обжалует приговор бывшего гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, осужденного на 18 лет колонии строгого режима со штрафом 850 миллионов рублей за... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:41+0300
2026-08-17T13:46+0300
москва
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Защита обжалует приговор бывшего гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, осужденного на 18 лет колонии строгого режима со штрафом 850 миллионов рублей за хищения почти 15 миллиардов рублей у сетевых компаний, рассказал РИА Новости его адвокат Марсель Валиуллин. Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Аржанова к 18 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф 850 миллионов рублей. "Конечно, будем обжаловать приговор", - сказал адвокат агентству. Остальные фигуранты дела - бывший гендиректор "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его заместитель София Афанасьева и бывший исполнительный директор Борис Щуров - получили сроки от 16 до 17 лет лишения свободы. Суд также конфисковал у фигурантов деньги с многочисленных счетов, ценные бумаги, доли в уставных капиталах различных обществ, несколько участков. Суд также взыскал в пользу потерпевших более 14 миллиардов рублей. Поводом для задержания топ-менеджеров холдинга стало заявление руководства электросетевой компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы в 2020 году. Как было установлено в суде, топ-менеджеры "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили около 15 миллиардов рублей. По мнению следствия, задержанные, получали деньги с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в кипрские офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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МОСКВА
13:41 17.08.2026 (обновлено: 13:46 17.08.2026)
 
Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову

Защита обжалует приговор экс-главе "ТНС энерго" Аржанову

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Защита обжалует приговор бывшего гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, осужденного на 18 лет колонии строгого режима со штрафом 850 миллионов рублей за хищения почти 15 миллиардов рублей у сетевых компаний, рассказал РИА Новости его адвокат Марсель Валиуллин.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Аржанова к 18 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф 850 миллионов рублей.
"Конечно, будем обжаловать приговор", - сказал адвокат агентству.
Остальные фигуранты дела - бывший гендиректор "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его заместитель София Афанасьева и бывший исполнительный директор Борис Щуров - получили сроки от 16 до 17 лет лишения свободы.
Суд также конфисковал у фигурантов деньги с многочисленных счетов, ценные бумаги, доли в уставных капиталах различных обществ, несколько участков. Суд также взыскал в пользу потерпевших более 14 миллиардов рублей.
Поводом для задержания топ-менеджеров холдинга стало заявление руководства электросетевой компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы в 2020 году.
Как было установлено в суде, топ-менеджеры "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили около 15 миллиардов рублей. По мнению следствия, задержанные, получали деньги с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в кипрские офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.
# Судейский молоток
Суд приговорил экс-гендиректора "ТНС энерго" к 18 годам колонии
12:13
 
МОСКВА
 
 
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