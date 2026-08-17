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Жара в Италии угрожает итальянскому рынку пармезана, пишут СМИ

Жара в Италии угрожает итальянскому рынку пармезана, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ

Жара в Италии угрожает итальянскому рынку пармезана, пишут СМИ

Продолжающаяся жара в Италии угрожает итальянскому рынку пармезана, приводя к увеличению затрат фермерских хозяйств, пишет издание Politico. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:17+0300

2026-08-17T15:17+0300

2026-08-17T15:17+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Продолжающаяся жара в Италии угрожает итальянскому рынку пармезана, приводя к увеличению затрат фермерских хозяйств, пишет издание Politico. "Затянувшаяся жара приводит к росту расходов в отрасли по производству сыра "Пармиджано Реджано", которая оценивается в 4 миллиарда евро, вынуждая фермеров нести значительные затраты на охлаждение скота, в то время как засуха и сокращение запасов воды делают более сложным и дорогим выращивание кормов, необходимых для их кормления", - говорится в статье. Сыр "Пармиджано Реджано" является защищенным наименованием по месту происхождения, поэтому коровы, их молоко и сыр должны оставаться в определенном районе Севера Италии, а также как минимум 75% кормовых культур должны быть местными, отмечается в материале. Вместе с тем в жару коровы меньше едят и дольше стоят на месте, в результате летом производство молока сократилось в среднем примерно на 10%, сообщает Politico. Фермеры получили поддержку от региональных властей, ЕС и консорциума производителей, но, по их словам, финансирования недостаточно для инвестиций, которые все более необходимы, отмечается в статье. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Ранее в августе газета Stampa писала, что засуха в Италии, вызванная сильной жарой, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны.

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мировая экономика, италия, европа, испания, politico, ес