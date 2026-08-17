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Эксперт по ЖКХ объяснил, как вычислить “услугу-призрак” в платежке

Эксперт по ЖКХ объяснил, как вычислить “услугу-призрак” в платежке - 17.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт по ЖКХ объяснил, как вычислить “услугу-призрак” в платежке

Некоторые управляющие компании находят хитрые способы извлекать финансовую выгоду из привычки людей не вчитываться в документы. О том, как распознать махинации... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T03:03+0300

2026-08-17T03:03+0300

2026-08-17T03:03+0300

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Некоторые управляющие компании находят хитрые способы извлекать финансовую выгоду из привычки людей не вчитываться в документы. О том, как распознать махинации и не переплачивать за ЖКХ, агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.Самый распространенный способ — услуги-призраки. В минимальный перечень работ по содержанию общего имущества (Постановление Правительства РФ № 290) входят дератизация, дезинсекция, осмотры вентиляции и мелкий ремонт. По документам и сметам это делается регулярно, акты подписывает "карманный" председатель совета дома, а по факту работы не проводятся годами. То же касается ресурсов на содержание общего имущества: управляющая компания может выставлять счета выше, чем было затрачено по факту."Вы платите за "кубы" воды, которых хватило бы, чтобы залить подъезд до потолка, хотя уборщица приходит раз в месяц с одним ведром", — пояснил Бондарь.Еще одна уловка — паразитирование на общем имуществе. Подвалы, чердаки, фасады и стены в лифтах принадлежат собственникам. Любые рекламные банеры, размещенные там, могут быть платными и идти на общедомовой счет. Однако некоторые управляющие компании заключают договоры от своего имени и кладут деньги в свой карман. Иногда появляются навязанные строки вроде видеонаблюдения или охраны.Ни одна дополнительная плата не может быть включена в документ без решения общего собрания собственников (статьи 44 и 46 Жилищного кодекса РФ), но бывает, что протоколы таких собраний подделывают, предупредил Бондарь.Жители часто не замечают переплат, потому что суммы небольшие — лишние 50–100 рублей с квартиры в месяц не бросаются в глаза, но с большого дома это сотни тысяч рублей чистой прибыли в год.Чтобы проверить, не обманывает ли вас управляющая компания, достаточно запросить отчет о выполнении договора управления за прошлый год, акты выполненных работ, реестр договоров об использовании общего имущества и копии протоколов общих собраний. Если в акте указано "Влажное подметание лестничных клеток — 12 раз в месяц", а по факту убирают раз в полгода, это повод для жалобы в жилищную инспекцию и требования вернуть переплату, заключил эксперт.

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финансы, банки, коммунальные услуги, жкх