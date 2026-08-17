Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/zoloto-872411442.html
На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото
На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото - 17.08.2026, ПРАЙМ
На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото
Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн, в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота, рассказал... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:00+0300
2026-08-17T09:00+0300
рынок
финансы
россия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865493196_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d1373da7c71b6574e7e8b94fe634f9c6.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн, в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота, рассказал журналистам управляющий директор по валютно-денежному рынку Московской биржи Антон Никитин. "Золото - один из активов, который показал наибольшую доходность за последние два года. Этот инвестиционный актив в меньшей степени имеет страновой риск, поскольку его стоимость определяется в первую очередь трендами на мировых рынках, в том числе задаваемыми центральными банками. Центральные банки за последние три-четыре года значимо увеличили вложения в золото, это поддерживает цену на металл на мировом рынке", - сказал он. По его словам, количество частных инвесторов, которые вложили средства в фонды рынка драгметаллов на Московской бирже, составляет 1,6 миллиона человек. "Это достаточно много, но прямого инвестирования пока немного. Розничные инвесторы, которые покупают металл целенаправленно на брокерский счет, в среднем покупают по 14 грамм золота. Это средний размер одной покупки золота со стороны розничных инвесторов на Мосбирже по итогам первого полугодия 2026 года. При этом в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота", - рассказал Никитин. "Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн. Между тем физлица ежегодно покупают около 20 тонн золота в слитках", - отметил он. По его мнению, драгоценные металлы должны активнее развиваться именно на биржевой платформе: они значимо диверсифицируют портфель розничного инвестора и повышают потенциал его доходности. Например, доля золота в диверсифицированных портфелях за рубежом составляет до 10%, в РФ на золото приходится всего 1%. С точки зрения регионального охвата, в первую очередь наибольший объем торгов драгметаллами приходится на клиентов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Но наиболее активная динамика по росту за последний год была со стороны инвесторов из Камчатского края, рассказал Никитин. На конец июля 2026 года частные инвесторы хранили в своих портфелях свыше 10,8 тонны золота. С начала года этот объем увеличился почти на 2 тонны. При этом золото занимает только 1% в народном портфеле россиян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865493196_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_40faf7eeac7827ecab69e26314dd6976.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, золото
Рынок, Финансы, РОССИЯ, золото
09:00 17.08.2026
 
На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото

Никитин: общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет около 15 тонн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн, в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота, рассказал журналистам управляющий директор по валютно-денежному рынку Московской биржи Антон Никитин.
"Золото - один из активов, который показал наибольшую доходность за последние два года. Этот инвестиционный актив в меньшей степени имеет страновой риск, поскольку его стоимость определяется в первую очередь трендами на мировых рынках, в том числе задаваемыми центральными банками. Центральные банки за последние три-четыре года значимо увеличили вложения в золото, это поддерживает цену на металл на мировом рынке", - сказал он.
По его словам, количество частных инвесторов, которые вложили средства в фонды рынка драгметаллов на Московской бирже, составляет 1,6 миллиона человек.
"Это достаточно много, но прямого инвестирования пока немного. Розничные инвесторы, которые покупают металл целенаправленно на брокерский счет, в среднем покупают по 14 грамм золота. Это средний размер одной покупки золота со стороны розничных инвесторов на Мосбирже по итогам первого полугодия 2026 года. При этом в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота", - рассказал Никитин.
"Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн. Между тем физлица ежегодно покупают около 20 тонн золота в слитках", - отметил он.
По его мнению, драгоценные металлы должны активнее развиваться именно на биржевой платформе: они значимо диверсифицируют портфель розничного инвестора и повышают потенциал его доходности. Например, доля золота в диверсифицированных портфелях за рубежом составляет до 10%, в РФ на золото приходится всего 1%.
С точки зрения регионального охвата, в первую очередь наибольший объем торгов драгметаллами приходится на клиентов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Но наиболее активная динамика по росту за последний год была со стороны инвесторов из Камчатского края, рассказал Никитин.
На конец июля 2026 года частные инвесторы хранили в своих портфелях свыше 10,8 тонны золота. С начала года этот объем увеличился почти на 2 тонны. При этом золото занимает только 1% в народном портфеле россиян.
 
РынокФинансыРОССИЯзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала