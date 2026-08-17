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На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото

На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото - 17.08.2026, ПРАЙМ

На Мосбирже рассказали об объемах инвестиций россиян в золото

Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн, в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота, рассказал... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:00+0300

2026-08-17T09:00+0300

2026-08-17T09:00+0300

рынок

финансы

россия

золото

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн, в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота, рассказал журналистам управляющий директор по валютно-денежному рынку Московской биржи Антон Никитин. "Золото - один из активов, который показал наибольшую доходность за последние два года. Этот инвестиционный актив в меньшей степени имеет страновой риск, поскольку его стоимость определяется в первую очередь трендами на мировых рынках, в том числе задаваемыми центральными банками. Центральные банки за последние три-четыре года значимо увеличили вложения в золото, это поддерживает цену на металл на мировом рынке", - сказал он. По его словам, количество частных инвесторов, которые вложили средства в фонды рынка драгметаллов на Московской бирже, составляет 1,6 миллиона человек. "Это достаточно много, но прямого инвестирования пока немного. Розничные инвесторы, которые покупают металл целенаправленно на брокерский счет, в среднем покупают по 14 грамм золота. Это средний размер одной покупки золота со стороны розничных инвесторов на Мосбирже по итогам первого полугодия 2026 года. При этом в среднем в портфеле частного инвестора сейчас хранится 70 грамм золота", - рассказал Никитин. "Общий объем инвестиций россиян в биржевое золото составляет порядка 15 тонн. Между тем физлица ежегодно покупают около 20 тонн золота в слитках", - отметил он. По его мнению, драгоценные металлы должны активнее развиваться именно на биржевой платформе: они значимо диверсифицируют портфель розничного инвестора и повышают потенциал его доходности. Например, доля золота в диверсифицированных портфелях за рубежом составляет до 10%, в РФ на золото приходится всего 1%. С точки зрения регионального охвата, в первую очередь наибольший объем торгов драгметаллами приходится на клиентов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Но наиболее активная динамика по росту за последний год была со стороны инвесторов из Камчатского края, рассказал Никитин. На конец июля 2026 года частные инвесторы хранили в своих портфелях свыше 10,8 тонны золота. С начала года этот объем увеличился почти на 2 тонны. При этом золото занимает только 1% в народном портфеле россиян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, золото