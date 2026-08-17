https://1prime.ru/20260817/zoloto-872411938.html
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки" - 17.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"
Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:03+0300
2026-08-17T09:03+0300
2026-08-17T09:03+0300
общество
мировая экономика
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872411823_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_d30c0c93a5a507c607b1f8731d549384.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Примерно 130 лет назад после сообщения об обнаружении россыпей золота началась "золотая лихорадка" на реке Клондайк на северо-западе Канады. "Вряд ли стоит ожидать того же ажиотажа от случайного массового нахождения золота - это маловероятно, поскольку за прошедший век сильно усилился контроль за землями, лицензированием участков со стороны правительств", - ответила Левашенко на вопрос, возможна ли "золотая лихорадка" в мире в наши дни. По ее словам, в одном регионе Клондайк (территория Юкон) в период 1897–1899 годов было добыто золота на 28,5 миллионов долларов того времени. Это примерно 42,9 тонны - почти в 20 раз больше, чем добыча того времени во всех регионах Канады за некоторые годы в течение полувека.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872411823_194:0:3309:2336_1920x0_80_0_0_85430554603b7844280e49158c50bd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, золото
Общество , Мировая экономика, золото
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"
Эксперт Левашенко: массовые "золотые лихорадки" в мире сегодня маловероятны
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Примерно 130 лет назад после сообщения об обнаружении россыпей золота началась "золотая лихорадка" на реке Клондайк на северо-западе Канады
.
"Вряд ли стоит ожидать того же ажиотажа от случайного массового нахождения золота - это маловероятно, поскольку за прошедший век сильно усилился контроль за землями, лицензированием участков со стороны правительств", - ответила Левашенко на вопрос, возможна ли "золотая лихорадка" в мире в наши дни.
По ее словам, в одном регионе Клондайк (территория Юкон) в период 1897–1899 годов было добыто золота на 28,5 миллионов долларов того времени. Это примерно 42,9 тонны - почти в 20 раз больше, чем добыча того времени во всех регионах Канады за некоторые годы в течение полувека.