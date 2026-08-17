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Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки" - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки" - 17.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"
Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:03+0300
2026-08-17T09:03+0300
общество
мировая экономика
золото
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Примерно 130 лет назад после сообщения об обнаружении россыпей золота началась "золотая лихорадка" на реке Клондайк на северо-западе Канады. "Вряд ли стоит ожидать того же ажиотажа от случайного массового нахождения золота - это маловероятно, поскольку за прошедший век сильно усилился контроль за землями, лицензированием участков со стороны правительств", - ответила Левашенко на вопрос, возможна ли "золотая лихорадка" в мире в наши дни. По ее словам, в одном регионе Клондайк (территория Юкон) в период 1897–1899 годов было добыто золота на 28,5 миллионов долларов того времени. Это примерно 42,9 тонны - почти в 20 раз больше, чем добыча того времени во всех регионах Канады за некоторые годы в течение полувека.
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общество , мировая экономика, золото
Общество , Мировая экономика, золото
09:03 17.08.2026
 
Эксперт оценила шансы повторения "золотой лихорадки"

Эксперт Левашенко: массовые "золотые лихорадки" в мире сегодня маловероятны

© РИА Новости . Анастасия ГнединскаяДобыча золота на одной из подмосковных рек
Добыча золота на одной из подмосковных рек - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Анастасия Гнединская
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Массовые "золотые лихорадки" в наши дни маловероятны, поскольку на добычу золота необходимы соответствующие лицензии - такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Примерно 130 лет назад после сообщения об обнаружении россыпей золота началась "золотая лихорадка" на реке Клондайк на северо-западе Канады.
"Вряд ли стоит ожидать того же ажиотажа от случайного массового нахождения золота - это маловероятно, поскольку за прошедший век сильно усилился контроль за землями, лицензированием участков со стороны правительств", - ответила Левашенко на вопрос, возможна ли "золотая лихорадка" в мире в наши дни.
По ее словам, в одном регионе Клондайк (территория Юкон) в период 1897–1899 годов было добыто золота на 28,5 миллионов долларов того времени. Это примерно 42,9 тонны - почти в 20 раз больше, чем добыча того времени во всех регионах Канады за некоторые годы в течение полувека.
 
ОбществоМировая экономиказолото
 
 
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