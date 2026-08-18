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"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток в рамках ВЭФ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток в рамках ВЭФ
"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток в рамках ВЭФ - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток в рамках ВЭФ
Авиакомпания "Аэрофлот" традиционно увеличит количество рейсов во Владивосток из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Восточного экономического форума - за 10... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:06+0300
2026-08-18T12:08+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" традиционно увеличит количество рейсов во Владивосток из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Восточного экономического форума - за 10 дней до начала, в даты проведения форума и в течение 10 дней после ВЭФ, сообщил перевозчик. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. "Аэрофлот традиционно увеличит частоту рейсов между Москвой/Санкт-Петербургом и Владивостоком, чтобы обеспечить перевозку участников и гостей Восточного экономического форума. Частота полетов будет увеличена за 10 дней до начала, в период ВЭФ и в течение 10 дней после его окончания", - говорится в сообщении. Так, с 22 по 31 августа "Аэрофлот" выполнит 64 парных рейса между Москвой и Владивостоком и 5 парных рейсов между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Всего будет доступно 53 тысячи билетов. В даты проведения ВЭФ пассажирам "Аэрофлота" будут доступны более 23 тысяч мест на 30 парных рейсов из Москвы и 2 рейса из Петербурга. И наконец, с 5 по 14 сентября будет выполнено 62 парных рейса между Москвой и Владивостоком, а также 5 парных рейсов между Петербургом и столицей Приморья, емкость перевозок составит более 50 тысяч кресел. "Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих жителей ДФО, участников и гостей ВЭФ", - подчеркнули в "Аэрофлоте". ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Аэрофлот, ВЭФ, Росконгресс, ВЭФ-2026
12:06 18.08.2026 (обновлено: 12:08 18.08.2026)
 
"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток в рамках ВЭФ

"Аэрофлот" увеличит число рейсов во Владивосток из Москвы и Петербурга в рамках ВЭФ

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" традиционно увеличит количество рейсов во Владивосток из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Восточного экономического форума - за 10 дней до начала, в даты проведения форума и в течение 10 дней после ВЭФ, сообщил перевозчик.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
"Аэрофлот традиционно увеличит частоту рейсов между Москвой/Санкт-Петербургом и Владивостоком, чтобы обеспечить перевозку участников и гостей Восточного экономического форума. Частота полетов будет увеличена за 10 дней до начала, в период ВЭФ и в течение 10 дней после его окончания", - говорится в сообщении.
Так, с 22 по 31 августа "Аэрофлот" выполнит 64 парных рейса между Москвой и Владивостоком и 5 парных рейсов между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Всего будет доступно 53 тысячи билетов.
В даты проведения ВЭФ пассажирам "Аэрофлота" будут доступны более 23 тысяч мест на 30 парных рейсов из Москвы и 2 рейса из Петербурга.
И наконец, с 5 по 14 сентября будет выполнено 62 парных рейса между Москвой и Владивостоком, а также 5 парных рейсов между Петербургом и столицей Приморья, емкость перевозок составит более 50 тысяч кресел.
"Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих жителей ДФО, участников и гостей ВЭФ", - подчеркнули в "Аэрофлоте".
ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинАэрофлотВЭФРосконгресс
 
 
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